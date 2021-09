Nice en direct: "Pas question de faire appel" après la commission de discipline

Julien Fournier est invité à faire un bilan du mercato niçois: "L'année dernière, on nous avait dressé des louanges. Et vous avez vu la saison plus que moyenne... Gardons-nous des jugements. Mais on a bien travaillé. La cellule de recrutement a travaillé tout au long de l'année".

"Le premier des recrutements, c'était l'entraîneur champion de France. C'est important d'avoir un entraîneur en capacité d'attirer des joueurs de haut niveau. Et on a ajouté de l'expérience à ce groupe. Je pense à Rosario, Lemina, Kluivert... Des joueurs internationaux, de haut niveau. On est très contents de ça. Le plus important, c'est qu'on a apporté de la concurrence à tous les postes. On est presque en capacité d'interchanger les joueurs sans affaiblir l'équipe".