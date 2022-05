Nice: en visite à l’entraînement, Ratcliffe a apprécié "les cacahuètes" de Delort

Jim Ratcliffe, le propriétaire de l’OGC Nice, a assisté ce jeudi à l’entraînement des joueurs de Christophe Galtier. Le milliardaire anglais en a profité pour s’entretenir avec le coach du Gym, tout en validant les lourdes frappes d’Andy Delort.

Une présence rassurante et mobilisatrice. Jim Ratcliffe est venu assister à l’entraînement de l’OGC Nice, ce jeudi, à deux jours de la dernière journée de Ligue 1. Le PDG d’Ineos a regardé les Aiglons s’entraîner avant leur déplacement à Reims, samdi à Auguste-Delaune (21h). En appréciant particulièrement les frappes puissantes d’Andy Delort. "Il m’a dit que j’avais envoyé deux-trois patates, il était content, a confié l’attaquant du Gym en conférence de presse. Il m’a parlé en anglais. Je n’ai pas très bien compris, mais en tout cas j’ai compris ça. Ça lui a plu que j’ai envoyé deux-trois cacahuètes (sourire)."

Jim Ratcliffe a également profité de sa visite pour s’entretenir avec Christophe Galtier. "Il est important que tout le monde voit M. Ractfliffe, qui est le propriétaire du club, dans une période pas facile, apprécie le coach niçois. Sa présence est un soutien moral. Elle prouve aussi tout l’engagement et l’ambition qu’il a pour le club. Nous avons longuement échangé avec lui. Il a une grande détermination à faire en sorte qu’on puisse être beaucoup plus performants la saison prochaine (…) C’était une discussion informelle, au bord du terrain. Il a pris plaisir à être au contact des joueurs, du staff médical et du staff technique."

"On doit être plus performants"

"J’avais eu l’occasion de discuter avec lui à travers des réunions du groupe Ineos, a précisé Galtier. On a eu quatre-cinq réunions, mais là, sa présence est un signal fort, à la fois pour les joueurs, mais aussi le staff technique et le club. Il a une grande détermination à faire en sorte qu’on s’améliore. On doit être plus performants et on doit développer la culture de la gagne de manière encore plus importante. En ce sens, sa présence est importante."

En revanche, le milliardaire anglais n’a pas parlé des moyens dont disposera l’OGC Nice pour se renforcer durant l’été. "Nous n’avons pas abordé le sujet financier, assure Galtier. On a peut-être fait un mini-bilan, puisqu’on est à quelques jours de la fin de saison. Il y a aura une réflexion sur comment on doit s’améliorer. Et de quelle manière (…) Il n’a pas été question de mon avenir. Je suis ici, je n’ai jamais été un entraîneur de passage. Je vais avoir 56 ans et j’en suis à mon troisième club. Pourquoi je ne serai pas ici? Après, évidemment, il y aura des réunions de travail pour améliorer ce qu’il doit l’être."