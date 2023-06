Nice: les supporters lancent une pétition pour changer l'apparence de l'Allianz Riviera

Des supporters de l’OGC Nice ont lancé une pétition pour changer la couleur des sièges de l’Allianz Riviera. Ces fans des Aiglons souhaitent ainsi "renforcer l’identité du stade".

Ils veulent une identité "fidèle à l’OGC Nice". Depuis dimanche, une pétition lancée par des supporters des Aiglons sur le site Change.org circule sur internet avec pour objectif de changer l’apparence de l’Allianz Riviera. Dans le viseur des supporters du Gym: la couleur des sièges de l'enceinte azuréenne, inaugurée en 2013.

"Actuellement, ces sièges affichent une couleur neutre (rouge et blanc, ndlr)) qui ne reflète en rien les couleurs emblématiques de l'OGC Nice, à savoir le rouge et le noir, déplore la pétition. En introduisant des sièges rouges et noirs à l'Allianz Riviera, nous renforcerions l'identité du stade tout en créant un environnement visuel unique et mémorable pour les joueurs et les spectateurs. De plus, l'ajout de ces couleurs emblématiques renforcerait le sentiment d'appartenance des supporters à ce stade."

Rennes, Nantes et Paris en exemples

Photos à l’appui, les supporters à l’origine de cette pétition citent les exemples du Roazhon Park (Rennes), de la Beaujoire (Nantes) ou encore du Parc des Princes (PSG) pour montrer à quel point un changement de couleur des sièges change la donne. Ce lundi, en début d’après-midi, la pétition avait réuni 1.100 signatures.