Nice – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Pour la dernière, Nice accueille Lyon. Ensemble, voyons comment suivre cette affiche.

Pour suivre la neuvième et dernière affiche de cette troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, rendez-vous ce dimanche dès 20 heures 45 sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo.

Pour les journées programmées le week-end, Amazon Prime reste le diffuseur de l’affiche de la journée, diffusée le dimanche soir en prime-time.

Lyon : lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats

Après deux journées disputées, les joueurs de l’Olympique Lyonnais sont bons derniers du championnat avec deux défaites au compteur. Défaits lors de la première journée sur la pelouse du RC Strasbourg, les Gones ont bu la tasse le week-end dernier en encaissant un sérieux revers à domicile face à Montpellier (1-4). Un revers au cours duquel Alexandre Lacazette a été exclu, l’empêchant de disputer cette rencontre face à Nice. De leurs côtés, les joueurs niçois démarrent aussi timidement ce championnat avec deux matchs nuls concédés en deux journées. Un bilan de 2 unités qui permet aux Aiglons de s’afficher à la dixième place du classement, à égalité de points avec le Paris Saint Germain. Pour cette rencontre entre deux grosses écuries de Ligue 1, l’attaquant niçois Amine Gouiri devrait être titularisé sur le flanc de l’attaque face à son ancien club.

Comment suivre Nice – Lyon ?

Si vous souhaitez suivre cette rencontre entre Nice et Lyon dans les meilleures dispositions, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à Amazon Prime. Pour 6,99 euros par mois et sans engagement de durée, vous pourrez accéder à l’offre de contenu du géant américain et notamment à Prime Vidéo. Mais pour accéder à la rencontre, il faudra aussi disposer d’un abonnement au Pass Ligue 1, actuellement accessible pour 14,99 euros par mois et sans engagement de durée. Le même abonnement est aussi disponible en version annuelle, pour 99 euros pour l’ensemble de la saison.

