Nice-Monaco: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le derby de la Côte d’Azur

La sixième journée du championnat de France finira en beauté ce dimanche avec le derby de la Côte d’Azur entre Nice et Monaco (à 20h45). Une rencontre de prestige pour les deux formations qui ont connu des sorts bien différents lors de la dernière journée de Ligue 1.

La sixième journée de Ligue 1 touche à sa fin, et quoi de mieux pour terminer ce week-end qu’un derby. Ce dimanche, ce sont les rivaux Nice et Monaco qui s’affronteront à l’Allianz Riviera. Respectivement 15e et 16e au classement, les deux formations du Sud n’ont pas entamé de la meilleure des manières cette nouvelle saison.

Ce qui est certain, c’est que le vainqueur de ce derby fera beaucoup de mal à la confiance de son adversaire, d’autant que les deux formations disputeront la Coupe d’Europe dans les prochains jours. Cette rencontre alléchante débutera à 20h45 et sera à suivre sur Amazon Prime Vidéo, ou en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport, ainsi qu'à la radio sur RMC.

Nice a enfin renoué avec la victoire

Pour son grand retour sur le banc niçois, Lucien Favre tarde à inscrire sa patte et le jeu de son équipe en a souvent pâti. Symbole des difficultés des Aiglons, ces derniers ont débuté la saison avec deux matchs nuls et deux défaites. Les coéquipiers d’Andy Delort ont tout de même renoué avec le succès cette semaine, à l’occasion du succès contre Lille (2-1). Une nouvelle victoire face aux Monégasques pourrait être annonciatrice d’une belle série en championnat.

Pour Monaco, la situation est assez similaire. Si les hommes de Philippe Clement avaient bien lancé leur saison contre Strasbourg, la formation, éliminée lors des tours préliminaires de la Ligue des champions, reste sur deux matchs nuls et deux défaites. Une situation inquiétante, surtout au vu de la qualité de l’effectif. En résumé, malheur au perdant de cette rencontre très importante pour les supporters des deux camps.