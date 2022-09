Mercato: Nice veut faire baisser le prix de Dieng, l'OM inflexible et très agacé

INFO RMC SPORT - En raison d'une particularité au genou détectée lors de la visite médicale, l'OGC Nice souhaite payer moins pour le transfert de Bamba Dieng. Mais l'OM ne veut pas négocier.

Selon les informations de RMC Sport, l’OGC Nice veut payer moins pour le transfert de Bamba Dieng à cause de cette particularité détectée au genou lors de la visite médicale. L’OM, convaincu qu’il ne s’agit là que d’un souci bénin et sans conséquence pour le joueur, est très agacé. Le club phocéen reste ferme et inflexible.

Toujours selon nos informations, l’OM ne veut pas négocier. Marseille a suivi à distance les propos de Jean-Pierre Rivère, le président niçois, mais adopte une posture claire : ou Dieng est transféré au prix accordé, ou il n’ira pas à Nice.

Dieng était d'abord tombé d'accord avec Leeds

Jeudi dans la journée, Bamba Dieng avait décidé de ne finalement pas signer à Leeds, avec qui tout était bouclé. Le Sénégalais n'a pas pris son avion en direction de l'Angleterre, préférant aller s'engager avec Nice, avant que le transfert capote au dernier moment.

A l'Olympique de Marseille, il n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Igor Tudor et ne faisait pas partie du groupe marseillais lors des cinq premières journées de Ligue 1. La saison passée, Dieng avait disputé 25 matchs avec l'OM et inscrit 7 buts.