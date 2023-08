Nice-OL: pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé un penalty pour les Niçois

L’arbitre du match Nice-OL (0-0) dimanche a justifié son choix de ne pas accorder de penalty aux Niçois après une main de Nicolas Tagliafico en fin de match.

Nice a bien cru sortir vainqueur de son duel léthargique face à l’OL (0-0), dimanche. Mais l’espoir a duré quelques secondes seulement. Bastien Dechepy, arbitre de la rencontre, a décidé de ne pas accorder de penalty aux hôtes après une main de Nicolas Taglafico sur un centre contré de Badredine Bouanani (86e). Le public a grondé et les joueurs niçois ont levé les bras pendant de longs instants en espérant un visionnage de l’action sur les écrans de l’assistance-vidéo. Mais l’arbitre, après avoir reçu l’avis de ses assistants à l’oreillette, a laissé jouer.

La main n'était "pas sanctionnable"

Il a finalement interrompu le jeu près de deux minutes plus tard pour une faute lyonnaises, avant d’aller avertir un adjoint de l’entraîneur niçois, Francesco Farioli, qui protestait de manière trop véhémente contre cette décision. A l’issue de la rencontre, M.Dechepy l’a justifiée au micro d’Amazon Prime Vidéo. "La main était derrière, ça touche le genou, puis le sol, puis la main, ce qui ne la rend pas sanctionnable, a-t-il expliqué. Si ça avait touché la main directement, ça aurait peut-être été une autre histoire mais ce n’est pas le cas."

A l’issue de la rencontre, Farioli ne s’est pas attardé sur ce fait de jeu, préférant retenir les progrès de son équipe, tenue en échec pour la troisième fois en autant de rencontres. "On a dominé, je suis d'accord, a déclaré l’Italien. En revanche, je ne suis pas d'accord sur le fait que cette domination ait été stérile. On a un XGoal de 1,71, contre 0,17. Il a manqué un peu plus de détermination dans les frappes, de précision dans les passes. Mais l'équipe aurait mérité la victoire devant ce public exceptionnel. On sentait qu'on jouait à 12."

Daniel Riolo : "Dans le jeu de Lyon, il n'y a pas la moindre idée" – 27/08 16:07

"Je suis certain que la victoire est proche, a-t-il ajouté. On est, selon moi, sur la bonne route. Avec la qualité offensive de Lyon, il fallait faire attention. Elle peut générer un but à chaque instant. Or, on n'a concédé qu'une seule situation. A Lorient, la semaine dernière, c'était pareil. On a dominé, maîtrisé. On a vu aujourd'hui qu'ils ont été capables d'en mettre deux contre Lille. Malheureusement, on a eu du mal à trouver nos positions avec les ailiers en première période. En 2e mi-temps, cela a été mieux. Mais il a manqué ce petit détail. Se créer tant d'occasions et ne pas en concéder m'a amené à ne pas changer la structure de l'équipe mais à amener du sang neuf."