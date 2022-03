Nice-PSG: Galtier juge "très bien" pour Paris d’avoir un Mbappé frais contre le Real

Ce samedi (à 21h), l’OGC Nice accueillera le PSG dans le choc de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre dans laquelle les Niçois n’auront pas à affronter Kylian Mbappé, suspendu. Devant la presse, Christophe Galtier relève le fait que les Parisiens auront un Mbappé en pleine forme pour le match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Pour la troisième fois de la saison, l’OGC Nice aura l’occasion d’affronter le PSG et de poursuivre sa petite invincibilité face aux Parisiens, lors du choc de la 27e journée de Ligue 1 samedi. Au Parc des Princes, les coéquipiers de Dante ont su arracher le point du match nul en championnat (0-0), se qualifiant lors des tirs au but durant les huitièmes de finale de la Coupe de France.

À l’Allianz Riviera, les Parisiens ne pourront pas compter sur Kylian Mbappé, suspendu pour cette rencontre. Interrogé sur l’absence du joueur, Christophe Galtier souligne... le bénéfice pour le leader du championnat: celui de pouvoir compter sur son buteur en pleine possession de ses moyens à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (le 9 mars sur RMC Sport). "Ce sera un joueur frais et encore une fois décisif à Madrid. Ce sera très bien pour le football français et le PSG", constate Christophe Galtier.

Galtier se méfie de Neymar, Messi et Di Maria

Même si Mbappé n’aura pas à craindre une blessure durant cette rencontre, son absence est un gros coup dur pour les Parisiens. D’autant que les Niçois font une belle saison, avec une actuelle troisième place à seulement un point de Marseille. De son côté, Galtier est conscient que l’absence du Français peut se faire ressentir: "Tout le monde connaît l’importance de Kylian, à la fois dans le jeu et les statistiques. Il arrive à débloquer des situations à tout moment."

Certes, Dante et ses coéquipiers n’auront pas à gérer la vitesse de Mbappé, mais leur adversaire compte toujours des joueurs de classe mondiale. Notamment Neymar et Lionel Messi qui a effectué l’une de ses plus belles performances avec les Parisiens, le week-end dernier contre Saint-Etienne. Des éléments dont le coach des Aiglons se méfie: "On voit le retour en forme de Messi, Neymar a bien récupéré de sa blessure. C’est une association très difficile à maitriser. Il y aura Di Maria qui est un joueur décisif et important."