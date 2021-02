Nîmes-Lorient en direct: Gravillon sauve les Lorientais!

Nîmes veut sortir de la zone rouge!

De son côté, Nîmes (six victoires, trois matches nuls, seize défaites) est 19e (et également 19e à domicile) avec 21 points, la deuxième plus mauvaise attaque (24 buts marqués) et la plus mauvaise défense (51 buts encaissés). En cas de victoire, le club sortirait de la zone rouge.