Nouveau coach de Valenciennes, Jorge Maciel souligne l'importance de Luis Campos dans son éclosion

Invité de l'After Foot vendredi sur RMC, Jorge Maciel, entraîneur de Valenciennes, est notamment revenu sur son passage au LOSC. Alors adjoint de Christophe Galtier, il y a aussi connu Luis Campos, désormais conseiller sportif au PSG.

Après le rôle d'adjoint à Nantes ou à Lille, Jorge Maciel est le nouvel entraîneur de Valenciennes: une première en tant que coach principal pour le Portugais de 37 ans, qui était vendredi l'invité de l'After Foot sur RMC.

"Ce n'était pas vraiment mon envie d'être numéro 1 tout de suite, mais pour une première expérience, il faut avoir un bon projet, a-t-il confié à propos de son nouveau poste. Et ça s'est présenté à ce moment-là. On ne veut pas la montée tout de suite vu qu'on était proche de la relégation la saison passée, il faut avoir les pieds sur terre. Le plus important c'est de stabiliser le club en Ligue 2, de créer une identité forte de jeu et créer une nouvelle passion autour du club."

"Campos a été très important"

Son expérience, Jorge Maciel la tire notamment de son passage à Lille. Dans le Nord, le nouveau coach du VAFC a connu un certain Luis Campos. C'est l'actuel conseiller sportif du PSG qui l'avait convaincu de venir: "Il a été très important dans ma deuxième aventure en France, lorsqu'il y a un changement de staff au LOSC. J'étais chez les U23 de Benfica et il m'a séduit. Il avait un plan très clair pour moi, les ambitions du club. Je n'avais jamais imaginé être champion de France avec le LOSC, mais c'était un projet ambitieux pour un jeune entraîneur comme moi."

Adjoint de Jocelyn Gourvennec ou Paulo Fonseca, il a aussi cohabité avec Christophe Galtier au LOSC, "quelqu'un qui, dès le premier jour a été impressionnant dans la façon où il nous a accueilli. C'est lui qui est le premier responsable de la réussite. Il m'a dit: 'Maintenant vous êtes chez nous, on va travailler ensemble et gagner ensemble!"