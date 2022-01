Nouvelle recrue de l'OM, Kolasinac n'aime pas qu'on l'appelle "le tank"

Arrivé libre de tout contrat à l’OM, Sead Kolasinac a livré ses premiers mots devant la presse ce jeudi. Interrogé sur son surnom "le tank", le latéral gauche a confié ne pas aimer être appelé ainsi.

Après Cédric Bakambu, l’Olympique de Marseille continue son recrutement peu coûteux avec l’arrivée libre de Sead Kolasinac (28 ans). Dans une impasse à Arsenal où il a disputé deux rencontres en Premier League cette saison, le Bosnien va apporter son expérience du haut niveau aux Marseillais et combler le départ de Jordan Amavi à Nice.

Surnommé "le tank", le joueur de 28 ans a expliqué devant la presse qu’il n’aime pas être appelé comme ça: "C’est peut-être par rapport à mon style de jeu. C’est un surnom qu’on a commencé à me donner en Bosnie. Je n’aime pas ce surnom. Je préfère qu’on m’appelle Kola." Les supporters de l’OM sont prévenus, si l’envie leur prend de vouloir préparer un chant pour Kolasinac...

"Je me sens prêt"

Même si cette opération n’a rien coûté aux Phocéens, la question de l’état physique du joueur se pose. Ce dernier n’a pratiquement pas joué avec Arsenal lors des six derniers mois. Mais le latéral gauche affirme qu’il est à la disposition de Jorge Sampaoli: "Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu, je me suis blessé avec la Bosnie. J’ai travaillé avec un préparateur physique et un kiné depuis cinq semaines et je me sens prêt."

Qualifié pour être dans le groupe en vue du match contre Lens ce samedi (à 21h), Kolasinac pourrait donc être présent dans le couloir gauche de la défense et retrouver les joies de la compétition.