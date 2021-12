OL: Aulas conforte Peter Bosz et défend son bilan

Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, ne partage pas les critiques à l’égard de son équipe et de son coach Peter Bosz. Il l’a fait savoir au lendemain du revers des Gones à domicile face à Reims (2-1).

A l'OL, lorsque les résultats ne sont pas bons, Jean-Michel Aulas monte souvent en première ligne. Alors que les Gones se sont inclinés face à Reims (2-1) lors de la 16eme journée de Ligue 1 mercredi au Groupama Stadium, l’équipe de Peter Bosz ne pointe qu’au dixième rang au classement, avec un match en moins. Une place qui ne correspond pas du tout aux attentes du club. La situation n’est pas non plus des plus confortables pour Peter Bosz, aux commandes du club rhodanien depuis cet été.

"Je prends les paris : l’OL avec Peter sera aux rendez-vous"

En réponse à un article de L’Equipe pointant le bilan "décevant" de l’OL, 10eme de Ligue 1, Jean-Michel Aulas a tenu à défendre son coach sur Twitter : "Ce bilan est trop sévère, on peut dire aussi qu'il manque un match (OM), l'écart de points avec le podium est limité, le parcours en UEFA est bon 5/5 victoires, qualif en 8eme assurée. Je prends les paris : l’OL avec Peter sera aux rendez-vous."

En attendant de savoir quelle sera la décision de la commission de discipline sur le match interrompu de la 14eme journée OL-OM, l’Olympique Lyonnais compte six points de retard sur Rennes, 3eme. Prochain rendez-vous pour Lyon, dimanche à Bordeaux (20h45).