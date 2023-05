OL : Blanc veut en savoir plus "sur le groupe et les ambitions du club" pour la saison prochaine

L'entraîneur de l'OL Laurent Blanc a longuement évoqué en zone mixte samedi la nouvelle ère qui s'ouvre à Lyon et le projet que porte le nouvel homme fort du club, l'Américain John Textor.

L'Olympique Lyonnais a offert à Jean-Michel Aulas une dernière victoire afin de lui permettre de tirer sa révérence en paix. A Lyon, ce franc succès marque la fin d’une époque, et le début d’une nouvelle ère, qui s’ouvrira sous le patronage de John Textor la saison prochaine. L’homme d'affaires américain à la tête du fonds Eagle qui a racheté l’Olympique Lyonnais a commencé à dessiner un nouvel organigramme. Dernier entraîneur de Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc sera-t-il le premier de l’investisseur américain, pour l’année zéro de cette nouvelle ère à l'Olympique Lyonnais ?

Blanc: "Quelles vont être les ambitions de l'OL ?"

"On m’a dit que je le serai (l’entraîneur de l’OL la saison prochaine, ndlr), a confirmé Laurent Blanc en zone mixte. Donc je ne vois pas pourquoi à vous lire je suis dubitatif, ça me fait rire quand je vois ça. Après vous me direz que vous avez peut-être raison, je n’en sais rien moi (…) J’ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Je suis retourné sur un banc et notamment à Lyon car j’avais envie, j’aime le foot, j’aime entraîner et progresser. Je pense que l’ère qui s’est terminée a été un succès grandiose. Mais il y a eu beaucoup de travail derrière (…) Il faut déterminer les objectifs."

Laurent Blanc a d’ailleurs fait passer un message à ses dirigeants, souhaitant que le club bascule le plus rapidement possible sur la prochaine saison. L'OL n’a plus rien à espérer de cette fin d'exercic, si ce n’est une très hypothétique place européenne lors de la dernière journée, laquelle parait cependant inaccessible. Rennes, 5e, a une différence de buts de +29 contre +20 pour Lyon, qui accuse en plus un retard de trois points.

"Il y a plein de choses à savoir en ce qui concerne le groupe et les ambitions du club. Il faut vite plonger dedans (la nouvelle ère, ndlr), a exigé Laurent Blanc. Quelles vont être les ambitions de l’OL dans le futur ? Quand je dis ça, je ne mets la pression à personne. Qui je suis moi pour mettre la pression au propriétaire. Il y aura de nouveaux propriétaires qui vont déterminer les objectifs, travailler avec des personnes, qui ont vu certaines personnes avec lesquelles ils ont dit qu’ils voulaient travailler. Je ne remets pas ça en cause. Écoutons-les, discutons, échangeons et on verra. Je pense que Monsieur Textor, comme il l’a dit à vous et à moi, veut remettre l’OL là où il était. Donc, soyons disponibles pour ce Monsieur, pour ces dirigeants et ceux qui vont construire l’équipe de l’année prochaine."