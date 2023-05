OL : des larmes, un tifo majestueux, une haie d'honneur... l'émouvant départ de Jean-Michel Aulas

Le Groupama Stadium ne pouvait refermer la page de cette saison à domicile sans rendre un ultime hommage à Jean-Michel Aulas. Le nom de l'ancien président, qui a révolutionné le club, a été scandé par les supporters ainsi que des légendes du club qui avaient fait le déplacement pour l'occasion.

Une nuit de rêve au Groupama Stadium. S’il sera pratiquement impossible d’aller chercher une place européenne, l’Olympique Lyonnais se devait de marquer le coup pour ce qui était le dernier match de la saison à domicile. La raison toute trouvée étant la présence en tribunes de Jean-Michel Aulas l'emblématique président du club, qu'il n'est plus depuis plusieurs semaines.

Aulas avec les Bad Gones

Avant la rencontre face à Reims, déjà, les supporters avaient mis le curseur très haut avec un tifo grandiose, avant de l'inviter à monter en tribunes. Aulas s'est fait un plaisir de les rejoindre, les larmes aux yeux.

Le tifo des supporters lyonnais pour Jean-Michel Aulas. © RMC Sport

Les applaudissements pour Aulas

La fête ne pouvait pas s’arrêter à cette victoire acquise sur le terrain. Au coup de sifflet final, de nombreuses légendes du club ont pénétré sur la pelouse. Bernard Lacombe, Sonny Anderson, Claudio Caçapa, Ada Hegerberg ou encore Alexandre Lacazette ont accompagné le dirigeant vers un dernier tour d'honneur.

Jean-Michel Aulas a même eu droit à une haie d’honneur constituée d’éléments sur lesquels il a pu compter durant ses 36 années de présidence. Avant de faire un tour du stade, l’ancien président a eu du mal à cacher ses émotions lorsque le public a scandé son nom. Les joueurs ont également acclamé Aulas qui restera pour eux LE président de l'Olympique Lyonnais, celui sans qui rien n'aurait été possible.

Aulas discute avec les supporters © RMC Sport

Jean-Michel Aulas ne pouvait pas quitter le Groupama Stadium sans dire quelques mots aux Bad Gones: "Si on en est là, c’est grâce aux équipes masculines et féminines avec qui j’ai vécu plus de 2 500 matchs. Ca représente une vie. Cette vie je l’ai fait pour gagner avec vous et vivre des moments d’une grande intensité avec vous. Si vous voulez que l’OL monte sur le toit de l’Europe, continuez à être exigeant." Des feux d'artifice ont ensuite été tirés pour conclure cette jolie soirée dédiée à l'un des plus grands présidents du football français.