OL: "On voudrait des réponses rapidement", Blanc et Lacazette regrettent le timing du départ d'Aulas

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de Lyon-Reims, le capitaine de l'OL Alexandre Lacazette a regretté le timing du départ de Jean-Michel Aulas. Le buteur des Gones et son entraîneur Laurent Blanc espèrent qu'un bel hommage lui sera rendu samedi.

Démis de ses fonctions dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 mai, quelques heures après l'incroyable scénario de Lyon-Montpellier en Ligue 1 (5-4), Jean-Michel Aulas, le président historique de l'OL, va être honoré samedi à l'occasion du match de la 37e journée face Reims. Une série de festivités est prévue dans la soirée au Groupama Stadium en l'honneur de "JMA". Un hommage amplement mérité pour Alexandre Lacazette et son entraîneur Laurent Blanc.

"Samedi, ça va être très émouvant pour tout supporter lyonnais. Tout le monde est conscient du travail du président, c’est grâce à lui qu’on en est là. Il a mis Lyon sur la carte de l’Europe, même s’il a été critiqué ces derniers temps", a expliqué Lacazette ce jeudi en conférence de presse. "Ce n’est pas un petit moment, c’est une grande période de ce club", a appuyé Blanc. "Ce sera un grand plaisir de partager la soirée de samedi avec lui. C’est lui qui a créé le club. Il n’a pas créé l’OL mais il a créé l’OL du très haut niveau depuis 87. L’hommage, c’est la moindre des choses. J’espère que tout le monde sera à la hauteur."

Un timing regretté, des décisions attendues

Même si les deux hommes ont eu beaucoup de respect à l'attention de celui qui fut président de l'OL pendant 36 ans, ils ont déploré le contexte de son départ - à quatre journées de la fin du championnat, alors que l'Europe était un objectif concret. "Le timing m’a surpris, mais on ne peut rien contrôler à ce niveau-là, c’est dommage qu’on n’ait pas pu finir la saison sereinement", a regretté Lacazette, l'attaquant aux 26 buts en Ligue 1.

Laurent Blanc non plus ne s'est pas totalement réjoui de ce changement de direction à ce stade de la saison. "Ça a été très rapide et très surprenant. [...] Ça pose des soucis pout tout le monde. On voudrait des réponses rapidement", a reconnu l'entraîneur lyonnais. Les choses vont se mettre en place petit à petit pour essayer d’aller dans une certaine direction, j’espère la plus haute. Je ne mets pas la pression, je dis ce que je pense. Je pense avoir mon mot à dire dans le domaine sportif".