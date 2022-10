OL: Boateng à Munich pour son procès en appel pour violences conjugales

Condamné en première instance à 1,8 million d'euros, le défenseur allemand Jerome Boateng se trouve à Munich pour son procès en appel dans l'affaire de violences conjugales sur son ex-compagne.

À peine relancé par Laurent Blanc, qui lui a offert ses premières minutes de la saison face à Rennes, Jerome Boateng doit se détourner du terrain. Le défenseur allemand de l'Olympique Lyonnais fait de nouveau face à la justice de son pays, dans le cadre de son procès en appel pour violences conjugales contre son ex-compagne et mère de ses deux enfants.

L'audience au tribunal régional de Munich s'est ouverte ce jeudi en sa présence et doit se poursuivre vendredi, pendant que l'OL se prépare pour son déplacement à Montpellier (samedi 17h) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

Le parquet réclamait de la prison avec sursis

En 2021, Jérôme Boateng avait été condamné en première instance à 1,8 million d'euros pour coups et blessures (sans inscription au casier judiciaire). Le joueur, qui niait en bloc et demandait la relaxe, avait interjeté appel. Le parquet, tout comme la partie civile, avait aussi déposé un recours, estimant qu'il y avait eu mise en danger d'autrui. Pour cette raison, le procureur avait requis une peine d'un an et demi de prison avec sursis.

L'ex-compagne de Jerome Boateng avait saisi la justice pour des faits survenus lors de vacances aux Caraïbes en 2018. Le plaignante avait fait état de blessures au visage.

Pour ce procès en appel, le footballeur a remplacé son avocat. "Lors de la procédure de première instance, des circonstances importantes à décharge de M. Boateng n'ont pas été prises en compte ou ne l'ont pas été suffisamment. (...) Nous sommes optimistes quant à l'obtention de nouveaux éléments sur des questions essentielles", a estimé Me Norman Gelbart, qui collabore avec Me Peter Zurel. Le jugement est attendu vendredi.