OL: Bosz attend de voir si Shaqiri et Boateng pourront jouer

Jérôme Boateng et Xherdan Shaqiri, recrues phares de l'OL cet été, se sont entraînés normalement à Lyon durant la trêve internationale. Mais le coach Peter Bosz ne sait pas encore s'il pourra les lancer dimanche soir en Ligue 1 contre Strasbourg.

Après un début de saison poussif en Ligue 1 (une victoire en quatre journées), l'OL aurait bien besoin de ses recrues phares pour décrocher un deuxième succès face à Strasbourg dimanche soir. Cela sera-t-il possible? Pas sûr.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur les possibles débuts de l'attaquant suisse Xherdan Shaqiri (29 ans) et du défenseur central allemand Jérôme Boateng (33 ans), l'entraîneur rhodanien Peter Bosz a assuré ne pas avoir encore pris de décision.

>>> La conf de Bosz et Lopes avant Strasbourg

"Shaqiri est un peu plus en avance"

"Les nouveaux se sont bien entraînés durant la trêve, mais c'est trop tôt pour dire s'ils seront là dimanche, on va voir, a expliqué le technicien néerlandais. (...) Ce sont deux joueurs expérimentés, je suis en contact avec eux, ils ont bien travaillé la semaine dernière même si le groupe était réduit (seulement six pros étaient présents, ndlr). Jérôme ne s'est pas entraîné collectivement pendant trois mois, même s'il travaillait avec un préparateur, et l'entraînement collectif est toujours différent. Shaqiri est un peu plus en avance. On va voir dimanche, il y a beaucoup d'incertitudes pour le onze de départ."

Bosz a aussi été lancé sur l'état d'esprit actuel de Boateng, condamné jeudi en Allemagne pour violences conjugales sur son ex-compagne. Mais le coach a botté en touche. "Je suis entraîneur, c'est sa vie privée, je ne veux rien dire là-dessus", a-t-il seulement glissé.

En revanche, l'ancien technicien de l'Ajax et du Bayer Leverkusen a reconnu l'effet positif de la fin du mercato sur les troupes. "Absolument, ça s'est vu, observe-t-il. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis mon arrivée, là au moins le groupe est là jusqu'en janvier, c'est clair. Il y a plus de concentration. Je ne peux pas vous dire pourquoi, si c'est juste la fin du mercato, ou l'apport de joueurs qui ont joué dans des grands clubs, c'est possible aussi, mais je vois des joueurs plus concentrés à l'entraînement." Est-ce que cela servira en match? Réponse dimanche au Groupama Stadium.