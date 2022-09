OL: Bosz réagit au coup de pression de Ponsot

Peter Bosz a réagi à la récente sortie médiatique de Vincent Ponsot, directeur du football de l’OL, confiant en attendre plus de son entraîneur à deux jours de la réception du PSG, dimanche (20h45, 8e journée de Ligue 1).

Peter Bosz a affiché son flegme en conférence de presse, ce vendredi. La pression autour de l’entraîneur lyonnais s’accentue pourtant après la sortie assez offensive de Vincent Ponsot, directeur du football de l’OL, jeudi dans une interview au Progrès et au site Olympique et Lyonnais.

Ponsot fixe des temps de passage à Bosz

"La saison dernière n’a pas été bonne et on a décidé, parce qu’on a fait une analyse, de maintenir Peter en place, a-t-il rappelé. Et on a été convaincus de notre choix. Par contre, bien évidemment, il y a une exigence de résultats. On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on a changé en accord avec lui plein de choses, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats. Mais on ne fonctionne pas en disant que si dimanche, il se passe quelque chose, on va prendre telle décision."

Mais Bosz sera soumis à un suivi constant avec des comptes à rendre à certains moments déjà définis de la saison. "Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée, ndlr), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage, a ajouté Ponsot. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. L’exigence, on l’a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il est tout à fait conscient de cette situation et qu’on n’attendra pas le mois de février ou le mois de mars."

Bosz dément devoir être sur le podium avant le Mondial

Selon L’Equipe, les dirigeants ont fixé à Bosz la mission d’être sur le podium avant la Coupe du monde. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur de l’Ajax les a démentis, tout en comprenant les attentes de sa direction. "Il m’a dit: ‘il faut être sur le podium en fin de saison’, ce n’est pas la même chose qu’être sur le podium avant le mondial, a confié l’entraîneur. Ça ne change rien pour moi, l’OL doit être là (sur le podium, ndlr) en fin de saison, je suis complètement d’accord avec ça. "

Ces attentes lui ajoutent-elles plus de pression? "Oui mais pas plus que normalement", répond Bosz. "Quand tu entraines un grand club, la pression et toujours là et les objectifs sont toujours hauts, ce qui est normal", a-t-il conclu, toujours avec calme.

En attendant, il peut compter sur le soutien de ses joueurs, comme l'a assuré Corentin Tolisso, quelques instants avant. "Ce n'est pas que le coach ou que les joueurs, a-t-il rappelé. On est un groupe, il faut être uni. C'est tous ensemble qu'on arrivera à progresser. J'ai lu des choses selon lesquelles le coach était en danger. Mais, nous, les joueurs sommes tous derrière le coach. On a envie de bien faire et de gagner dimanche pour gommer ces deux dernières défaites (contre Lorient et Monaco)."