OL-PSG: les supporters parisiens interdits de déplacement

Le Préfet du Rhône a publié un arrêté pour interdire le déplacement des supporters du PSG pour le match à Lyon, dimanche (20h45, 8e journée de Ligue 1). Le parcage visiteurs était, de toute façon, fermé par révocation d'un sursis.

Il n’y aura pas de supporters parisiens dans les travées du Groupama Stadium, dimanche pour le choc de la 8e journée de Ligue entre l’OL et le PSG (20h45). Le Préfet du Rhône a publié un arrêté ce vendredi matin pour interdire leur présence dans la ville rhodanienne et l’enceinte du stade, dimanche.

Interdits au stade et en ville

"Afin de prévenir d'éventuels incidents et troubles à l'ordre public, une série de mesures a été prise, le dimanche 18 septembre de 8h à minuit, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG, ou se comportant comme tel, indique un communiqué. La circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits dans le centre-ville de Lyon et l'accès au stade et des abords sera interdit."

Des mesures ont également été prises pour tous les spectateurs. "Le transport et l'utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques ainsi que la possession de boissons alcoolisées seront interdits dans le centre-ville de Lyon, à l'intérieur et aux abords du Groupama Stadium", précise le communiqué.

Le parcage était fermé

L’absence de Parisiens était déjà actée avant la parution de l’arrêté puisque le parcage visiteurs était fermé par "révocation d’un sursis". Le club de la capitale était sous la menace après l'utilisation de fumigènes par ses supporters à Clermont (première journée - 6 août). Ils ont récidivé face au FC Nantes (sixième journée - 3 septembre), ce qui a entraîné cette sanction. Paris a aussi écopé d'une amende de 23.000 euros. Les supporters du PSG étaient également absents à Haïfa, mercredi (1-3) en Ligue des champions. Le CUP avait boycotté le déplacement pour protester contre les conditions d’encadrement.