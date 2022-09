OL: "On attend des résultats", Ponsot met la pression sur Peter Bosz

Dans un long entretien accordé au média Olympique et Lyonnais, Vincent Ponsot, le directeur du football de l’OL, met Petez Bosz sous pression alors que le club reste sur deux défaites de rang en Ligue 1.

"On attend plus de Peter". Longuement interrogé par le site rhodanien Olympique et Lyonnais, le directeur du football de l’OL Vincent Ponsot rappelle que son entraîneur Peter Bosz est soumis à des objectifs. Les Gones restent sur deux revers à Lorient (3-1) et Monaco (2-1) en quatre jours, avant la périlleuse réception du PSG dimanche soir.

"On a une exigence de résultats, rappelle-t-il. Et quand je lis qu’on est moins exigeants qu’avant, c’est totalement faux. La saison dernière n’a pas été bonne et on a décidé, parce qu’on a fait une analyse, de maintenir Peter (Bosz) en place. Et on a été convaincus de notre choix. Par contre, bien évidemment, il y a une exigence de résultats. On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on a changé en accord avec lui plein de choses, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats (…) On veut retourner sur le podium. On attend des résultats de manière plus rapide que d’attendre la fin de la saison."

"On attend plus de résultats de tout le monde"

Ponsot explique ensuite que le coach néerlandais "a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde" à savoir après la 15e journée, mais également "à la 19e journée", et "existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. L’exigence, on l’a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il est tout à fait conscient de cette situation et qu’on n’attendra pas le mois de février ou le mois de mars".

Mais il maintient tout de même sa confiance envers Peter Bosz. Pour l'instant. "Les objectifs, ça ne veut pas dire qu’on n’a plus confiance en lui. On croit en Peter et son staff car un entraîneur ne fait pas tout seul. On est convaincus que le staff tel qu’il est constitué peut remplir ces objectifs, poursuit le directeur du foot à Lyon. Une chose est sûre, ce n'est pas comme la saison dernière, il y aura des temps de passage intermédiaires. Il n’est pas le seul concerné, on a fait les efforts pour avoir un effectif de qualité donc le collectif de joueurs doit avoir plus de résultats qu’il n’obtient aujourd’hui. On attend plus de résultats de tout le monde."

"L'objectif final, c'est d'être dans les trois premiers"

"On pose souvent la question: 'c’est quoi un bon entraîneur?'. C’est quelqu’un qui a des résultats, qui fait bien jouer son équipe, qui s’intègre dans un projet club et fait progresser les joueurs. Peter répond incontestablement aux deux derniers critères, estime Ponsot. Il est intégré au projet du club, il fait progresser les joueurs, on voit les jeunes du centre qui montent comme Malo (Gusto), Castello (Lukeba), Bradelay (Barcola). Sur les deux autres critères, il a une philosophie qui doit nous permettre de bien jouer et il faut des résultats. Sur ces deux éléments, on attend plus de Peter. Mais, pour nous, il peut répondre aux quatre critères."

"Si Peter obtient des résultats et qu’il veut rester avec nous, on sera très heureux, ajoute-t-il alors que l'entraîneur sera en fin de contrat au terme de la saison. C’est quelqu’un de bien. Mais, je le répète, il faut des résultats. L’objectif final, c’est d’être dans les trois premiers".

L'OL est cinquième, avec quatre points de retard sur Lens qui occupe cette troisième place derrière le PSG et l'OM. Vincent Ponsot réclame "une réaction" de son équipe lors de la rencontre dimanche face au PSG en clôture de la 8e journée de Ligue 1. "Après Paris, ça reste Paris. Si on fait tout notre jugement sur un tel match, à mon avis, ça ne serait pas pertinent. Ce n’est pas cette affiche qui va tout changer. Je le répète, Peter aura par contre des temps de passage plus courts". Le coach de l’OL est prévenu.