OL-Brest, les compos: des jeunes dans le premier onze de Bosz

Malo Gusto et Castello Lukeba sont titulaires dans le premier onze de départ de Peter Bosz avec l'OL en Ligue 1, samedi après-midi pour le match à domicile contre Brest. Thiago Mendes est aussi présent.

Pour ses débuts en Ligue 1, Peter Bosz ne peut pas compter sur son équipe type. À l'occasion de la réception du Stade Brestois 29, ce samedi après-midi (17h00), le nouvel entraîneur néerlandais de l'Olympique Lyonnais va faire évoluer deux jeunes inconnus du grand public en défense: le latéral droit Malo Gusto et le défenseur central Castello Lukeba.

Nommé capitaine, Léo Dubois va évoluer à gauche, en l'absence de Maxwel Cornet et de la recrue brésilienne Henrique. Au milieu, Thiago Mendes, poussé vers la sortie, est tout de même titulaire avec Maxence Caqueret et Houssem Aouar. En attaque, Moussa Dembélé, un des vice-capitaines, est entouré par Karl Toko Ekambi et de Rayan Cherki, qui va devoir prouver.

Du côté de Brest, Michel Der Zakarian, le nouveau coach, peut compter sur groupe presque au complet. Steve Mounié, qui avait manqué le dernier match amical face à Majorque dimanche en raison d'une béquille, s'est entraîné durant la semaine et s'avère bien présent à la pointe de l'attaque.

Les équipes de départ

OL: Lopes – Gusto, Marcelo, Lukeba, Dubois – Mendes, Caqueret, Aouar – Toko Ekambi, Dembele, Cherki.

Brest: Bizot - Brassier, Chardonnet, Pierre-Gabriel, Uronen - Belkebla, Honorat, Faivre, M'Bock - Cardona, Mounié.