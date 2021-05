OL en direct: Garcia espère encore une prolongation de Depay

Garcia : "Memphis est en fin de contrat. A priori, on devrait retrouver Memphis sous d'autres couleurs la saison prochaine. Mais franchement, dans le football on ne sait jamais. Pourquoi pas envisager que s'il ne trouve pas chaussure à son pied ailleurs, il puisse regarder du côté de l'Olympique Lyonnais. Comme il l'a dit, c'est chez lui, c'est sa maison, là où il est devenu un homme. Et puis c'est un formidable joueur. Il a eu beaucoup de responsabilités, notamment depuis que je suis arrivé. 20 buts et 10 passes ce n'était jamais arrivé... Il pourra partir la tête haute ou envisager la proposition de l'OL avec intérêt parce que c'est l'un des grands clubs en France et en Europe aussi."