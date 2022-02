OL: "Il ne le mérite pas", Bosz et Toko-Ekambi défendent Dubois, très affecté par les sifflets

En conférence de presse de l'OL ce jeudi, avant d'affronter Lens samedi en Ligue 1, Peter Bosz a poussé un coup de gueule contre les sifflets des supporters visant le capitaine Léo Dubois. Karl Toko-Ekambi a aussi défendu son coéquipier.

Le vestiaire lyonnais monte au créneau pour défendre son capitaine. Peter Bosz et Karl Toko-Ekambi ont déploré ce jeudi les sifflets des supporters à l'encontre de Léo Dubois lors de la victoire 2-0 à domicile de l'Olympique Lyonnais contre Nice. "Je ne comprends pas du tout", a déclaré l'entraîneur néerlandais en conférence de presse, cinq jours après ce succès.

"Il n'est pas seulement notre capitaine, c'est l'un des nôtres. Je ne comprends pas pourquoi, avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu'il ne le mérite pas. Je ne comprends pas comment les supporters pensent", a poursuivi Peter Bosz. "C'est dommage que le public siffle un joueur de notre équipe, a abondé Karl Toko-Ekambi. Surtout qu'on faisait un bon match et qu'on est dans une période".

"Même à 30 ans, on ne peut pas dire qu'on s'en fiche"

Pour bon nombre de supporters, Léo Dubois est un maillon faible de l'équipe. Mais Peter Bosz ne l'entend clairement pas de cette oreille et considère que l'attitude des supporters nuit au joueur: "Il a joué avec plus d'intensité depuis la trêve, peut-être parce qu'il y a un très bon jeune (Malo Gusto, ndlr) derrière lui. C'est beaucoup mieux que la première partie de saison. J'ai parlé avec lui et ça affecte un joueur à 100%. Même à 30 ans, on ne peut pas dire qu'on s'en fiche. Si tu es sifflé par l'adversaire, ça te donne de l'énergie. Mais par ton public, ce n'est pas pareil et ça ne va pas nous aider".

Léo Dubois a pris part à dix-huit matchs de Ligue 1 cette saison. Il a également disputé trois rencontres de Ligue Europa. Il ne compte, au total, qu'une passe décisive.