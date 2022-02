OL-Nice: des Lyonnais séduisants se relancent dans la course à l'Europe, les Niçois interrogent

En quête de rebond après le désastre de Monaco, Lyon a parfaitement réagi face à Nice au Groupama Stadium (2-0). Une victoire qui relance l'OL dans la course à l'Europe, alors que Nice reste bloqué à la troisième place.

On attendait une réaction forte de la part des Lyonnais après une prestation indigeste à Monaco la semaine dernière. Et les hommes de Peter Bosz ont répondu présent ce samedi au Groupama Stadium face à Nice (2-0), malgré le spectre de l'affaire Boateng. Si les Gones restaient sur deux revers traumatisants face aux Aiglons (3-2 à chaque fois), ils ont su rectifier le tir pour se relancer dans la course à l'Europe en revenant à cinq points de leur adversaire du soir. Gros bonus: l'OL a réalisé un match plein pendant 90 minutes, fait assez rare pour être signalé.

Des Lyonnais sérieux

Dans un Groupama Stadium comble, l'OL a démarré pied au plancher et a su concrétiser sa domination... sur pénalty. Alors que Benitez avait dans un premier temps repoussé la tentative de Dembélé dans les pieds de Lucas Paqueta, l'arbitre de la rencontre, Benoît Millot, a décidé de faire logiquement retirer le pénalty puisque le portier niçois n'avait pas ses pieds sur la ligne. Le numéro 9 lyonnais n'a pas tremblé sur sa deuxième tentative pour ouvrir le score (8e). Son huitième but de la saison, le troisième sur les quatre derniers matchs (3 pénalties).

Convaincants dans le jeu, notamment sur les côtés avec Karl Toko Ekambi et Romain Faivre, les Gones ont monopolisé le ballon et auraient pu faire sur break si le missile du Camerounais n'avait pas trouvé les gants de Benitez. Bluffants face à Marseille en Coupe de France mercredi, les Niçois n'ont pas vu le jour et Amine Gouiri a sauvé les siens du nauvrage en sauvant un coup de casque de Thiago Mendes sur sa ligne.

Toko Ekambi, retour gagnant

Portés par un binôme Caqueret-Ndombélé impressionnant, les Lyonnais ont réussi à faire le break dès le retour des vestiaires sur un modèle d'action collective. Après un double une-deux avec Romain Faivre, Tanguy Ndombele n'a plus qu'à servir Toko Ekambi sur un plateau pour le 2-0.

Grâce à un collectif inspiré et retrouvé, notamment Paqueta, l'OL a fait plaisir à son public et a livré l'une de ses prestations les plus complètes de la saison. Le score aurait pu être plus lourd si Tino Kadewere et Paqueta avaient remporté son face-à-face devant Benitez. Mais l'essentiel est là pour le club rhodanien, qui confirme son bon début d'année 2022 avec 13 points pris sur 18 possibles, dont six face à un concurrent direct (et un nul contre le PSG). De bonne augure alors que Lens et Lille arrivent dans les deux prochaines semaines.

En revanche, cette défaite est la deuxième d'affilée pour les hommes de Christophe Galtier en championnat après le revers face à Clermont. Une première pour Nice cette saison, qui loupe l'opportunité de repasser devant l'OM à la deuxième place du classement, alors que l'OM se déplace à Metz ce dimanche (20h45).