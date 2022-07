OL: Aulas raconte sa plus grosse colère avant un match face à l’OM

Dans une interview pour le Progrès, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, est revenu sur les moments marquants de sa carrière. Et notamment sur son plus gros coup de gueule, avant un choc contre l’OM, en 2018.

Comme dans tous les clubs, il arrive parfois que les murs des vestiaires tremblent. L’Olympique Lyonnais qui a traversé plus d’une crise dans son histoire n’échappe pas à la règle. Mais son président n’est pas un adepte des gros coups de gueule. "Je ne suis pas très colérique avec les joueurs en particulier, confirme Jean-Michel Aulas dimanche au Progrès. Je ne suis pas agressif, je joue plutôt sur les possibilités de se relancer, de trouver le positif même s’il y a plus de négatif." A l’heure de faire le bilan après 35 ans de présidence à l'OL, JMA a quand même quelques (mauvais) souvenirs de coups de colère.

Memphis dans son viseur

La plus grosse, selon lui, remonte au mois de mars 2018, après que l’OL a été piteusement éliminé en 8eme de finale de Ligue Europa. Les joueurs alors entraînés par Bruno Genesio s’étaient inclinés à domicile face au CSKA Moscou (3-2) après avoir gagné le match aller (0-1). Jean-Michel Aulas raconte la suite : "Je suis à la clinique pour me faire opérer, j’en sors pour aller voir les joueurs le samedi matin. On jouait à Marseille le dimanche soir. Ça se passe dans la salle vidéo de Décines. Je me souviens avoir dit à Memphis (Depay) que, pour toucher un ballon de la tête, il fallait sauter. Le dimanche, il marque de la tête au Vélodrome en se prenant un coude dans l’arcade. Comme quoi, ils écoutent. Et ça peut les influencer !" Ce soir-là, l'OL s'est imposé 3-2 grâce ce but de l'attaquant néerlandais à la 90e minute.