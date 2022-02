OL: Jean-Michel Aulas assure que son coach Peter Bosz "n'a pas été en danger"

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas a défendu les prestations récentes de l'équipe lyonnaise, qui sort d'une victoire probante contre Nice samedi en Ligue 1 (2-0). En assurant que le coach Peter Bosz "n'a pas été en danger".

Une victoire avec la manière et tout va mieux. Après sa prestation indigente à Monaco (défaite 2-0), l'OL a redressé la barre en battant Nice samedi (2-0), lors de la 24e journée de Ligue 1. Un succès face au troisième du championnat et avec du jeu, qui replace Lyon dans la course aux places européennes... voire au podium, distant de cinq points.

"Jamais, ne vous en déplaise, nous n’aurions changé d’entraîneur"

De quoi faire réagir Jean-Michel Aulas, qui a retrouvé son canal de communication favori: Twitter. Ce dimanche, en réaction à l'analyse de Thierry Henry sur l'irrégularité lyonnaise, le président du club a précisé: "Il faut tempérer tout cela. L’OL reste en course pour le podium. Sur 2022, l'OL est dans les temps avec 10 points en cinq matchs (victoires contre le PSG, l'OM, Monaco, Nice). Avec beaucoup d’absents, malades, de joueurs à la CAN ou en sélection, blessés. Le coach n’a pas été en danger. On soutiendra l’équipe jusqu’au bout Ligue 1 et en Ligue Europa!"

Dans la nuit, le dirigeant de l'OL avait déjà adopté le même ton, pour réagir à un article sur la prestation contre les Niçois: "Le match à Monaco n’était pas si nul et jamais, ne vous en déplaise, nous n’aurions changé d’entraîneur ( 65% de possession)!"

La situation semblait pourtant assez floue, il y a encore quelques jours, autour de Peter Bosz. En décembre, Jean-Michel Aulas donnait deux mois à son technicien pour redresser la situation: "Il n’y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu’à fin février, expliquait le président de l'OL dans un entretien accordé à L’Équipe. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat et peut-être la Coupe, si on a le bonheur de pouvoir la continuer." A confirmer lors d'un déplacement à Lens qui s'annonce compliqué le week-end prochain.