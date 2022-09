OL: "L’impatience comme à se faire ressentir", Cherki envoie un message à Bosz sur son temps de jeu

Doublement décisif ce lundi soir lors du nul de l'équipe de France Espoirs contre la Belgique (2-2), le Lyonnais Rayan Cherki a envoyé un message assez clair à son entraîneur en club Peter Bosz après la rencontre: il veut plus de temps de jeu. Et vite.

Il n'est rentré qu'à la mi-temps, mais cela ne l'a pas empêché de distribuer deux passes décisives: la première pour Tanguy Kouassi (51e), la deuxième pour Elye Wahi (77e). Acteur majeur du nul de l'équipe de France Espoirs en amical contre la Belgique ce lundi soir à Valenciennes (2-2), Rayan Cherki s'est aussi distingué en conférence de presse d'après-match. En envoyant un message assez clair à son entraîneur à l'OL, Peter Bosz.

"Il faut que j’arrive à faire ces choses-là sur 90 minutes, j’espère qu’en club j’arriverai à faire la même chose", a d'abord lancé le milieu offensif de 19 ans.

"Je bosse tous les jours"

Justement relancé sur son utilisation en club, où il n'a pas été titularisé une seule fois cette saison, Cherki s'est ensuite montré assez cash. "Je me dis que mon heure viendra à un moment ou un autre. Je suis patient, même si l’impatience comme à se faire ressentir. Mais je ne pense pas qu’il (Peter Bosz) me considère comme un joker parce que je bosse tous les jours, et sur mes entrées j’essaie de montrer que je peux apporter énormément au collectif de mon club."

A son club, et aussi aux Bleuets, puisque Cherki ne serait pas contre le fait de jouer davantage avec Sylvain Ripoll. "Vous trouvez qu’on peut compter sur moi tout de suite ? (Sourire) Je ne sais pas, c’est au coach de me le faire ressentir, a-t-il poursuivi. Après c’est clair que j’essaie de faire mon maximum, que ce soit en club ou en sélection, pour prétendre à une place de titulaire et montrer que j’ai ma place."