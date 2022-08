OL: "Tout n'a pas été bien réalisé de ma part", assume Cherki après sa prolongation

L'OL a officialisé ce vendredi soir la prolongation de Rayan Cherki jusqu'en 2024. Le milieu offensif de 19 ans est passé ensuite en conférence de presse pour expliquer ses choix et assumer certaines erreurs de son début de carrière.

C'est un dossier désormais réglé. En marge de la victoire ce vendredi lors de la troisième journée de Ligue 1 face à Troyes (4-1), l'OL a annoncé la bonne nouvelle à ses supporters: Rayan Cherki est maintenant lié au club jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option liée à un certain nombre de matchs disputés en 2022-2023.

Rayan Cherki est ainsi passé en conférence de presse pour s'expliquer. "Je voulais remercier le président (Jean-Michel Aulas), Bruno (Cheyrou), Vincent (Ponsot) et tous ceux qui ont travaillé autour de la prolongation. C'était important pour moi de prolonger l'aventure dans mon club de cœur, le club de ma ville parce que je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire jusqu'ici, a indiqué le joueur de 19 ans. L'avenir nous réservera de belles choses."

"Mes bas me serviront pour la suite"

Voilà plusieurs semaines que le cas de la prolongation de Rayan Cherki agitait l'actualité des Gones, avec la crainte d'un départ cet été. "Les discussions se sont faites très simplement, avec de l'efficacité et j'espère qu'il y aura de belles choses qui nous attendront par la suite. On sait très bien que le monde professionnel est compliqué mais il y a des hauts et des bas dans toute carrière. Les bas que j'ai eu jusqu'à présent, ils me serviront par la suite, a poursuivi Cherki. Il y a toujours une forme d'impatience parce qu'on aime tous jouer, on a tous envie de gagner, de prendre du plaisir avec ses coéquipiers mais ces choses-là font grandir chaque jour et jusqu'à présent, je pense que tout n'a pas été bien réalisé de ma part."

Le milieu offensif entrait dans sa dernière année de contrat en ce début de saison. Blessé en fin de saison dernière en raison d'une fracture du métatarse, le talent formé au club voulait attendre son retour sur les terrains pour prendre sa décision. "Je n'avais aucune envie, la seule que j'avais, c'était le terrain. Retrouver le terrain après mes mois d'arrêt, c'est ce qui fait que je reste pour les saisons à venir: j'ai envie de jouer et de prendre du plaisir, a justifié Cherki. Je ne me suis pas focalisé sur la prolongation mais le terrain."

Sur les deux premiers matchs de la saison, Rayan Cherki est entré à chaque fois en cours de partie. "Je prends mon temps, je reviens de blessures, c'est important de ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. La blessure m'a énormément servi sur le plan mental mais aussi physique, a assuré l'intéressé. J'espère jouer le maximum pour montrer que j'ai ma place à l'OL."