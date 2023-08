OL: la saillie énigmatique et inquiétante de Blanc après le lourd revers contre Montpellier

Après la défaite contre Montpellier ce samedi (1-4), l'entraîneur de l'Olympique lyonnais Laurent Blanc a envoyé un nouveau message énigmatique en conférence de presse, incitant les journalistes présents à "dire" quelle est "la situation" du club sans lui-même la révéler.

"Dites-la, la situation de l'OL!" En conférece de presse après la défaite de l'Olympique lyonnais contre Montpellier (1-4) samedi, Laurent Blanc a exhorté les journalistes présents à expliquer quelle était "la situation" du club rhodanien, sans lui-même en dire plus. Il explique aussi comment la DNCG a particulièrement impacté la plannification sportive de l'OL.

"Des fois tu paies l'addition"

Interrogé par un journaliste de L'Equipe pour savoir s'il était dans la tourmente, Laurent Blanc a ainsi répondu de manière d'abord sèche... puis pleine de sous-entendus, évoquant visiblement de sérieux problèmes en coulisses: "A ton avis? Arrête... Dis la vérité. Il y a déjà des gens qui m'ont coupé la tête il y quinze jours, trois semaines. Tu peux imaginer avec ce qu'il se passe... Tu me poses la question, tu connais aussi bien que moi la situation de Lyon, peut-être même mieux que moi. Dites-la!"

Le journaliste lui répond alors que la situation de l'Olympique lyonnais, "c'est un coach qui se retourne vers son banc sans trouver de solution" alors qu'il est mené à la pause. "Va au-delà, dites-le, coupe Laurent Blanc. C'est bien beau de dire qu'on a perdu, que le match est plus important. Mais on est arrivé à un moment donné où... Quand on ne fait pas les choses, qu'on ne les fait pas au bon moment, qu'on les fait en retard ou qu'on ne les fait pas.... Dans la vie des fois tu passes au travers et des fois tu paies l'addition."

"Je ne suis pas responsable de tout"

Un message énigmatique auquel il ajoute: "Vous savez aussi bien que moi, j'ai toujours été droit dans mes bottes. Je ne dis pas que je suis responsable de rien. Mais je ne suis pas responsable de tout." Relancé sur le projet de l'OL, il explique son point de vue: "Je ne pense pas que le projet de l'OL sera de développer les joueurs. Oui, il y aura des opportunités pour développer les jeunes joueurs, comme l'a toujours fait Lyon. Lyon a un centre de formation de performant."

"Vous pouvez en attester, même vous qui êtes plus lyonnais que moi. Mais si tu regardes à Lyon, chaque fois qu'ils ont gagné des titres ce ne sont pas les jeunes Lyonnais qui les ont fait gagner. Oui ils ont participé, mais ils ont été entourés de grands joueurs. Donc le projet à mon avis il est là. Et je pense qu'il était là, l'idée directrice était là. Le seul problème c'est qu'on n'avait pas prévu que la DNCG allait nous encadrer la masse salariale et nous interdire de recruter. Ça nous plombe vraiment, je ne dis pas que c'est de la faute de la DNCG loin de là, mais cette décision là nous est vraiment défavorable."