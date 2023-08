Lyon-Montpellier: un cauchemar de bout en bout pour les Lyonnais à domicile, déjà la crise après deux journées

Une semaine après une défaite inaugurale à Strasbourg (2-1), l’OL s'est de nouveau sabordé ce samedi à domicile face à Montpellier (4-1). Avec deux défaites en autant de journées, la crise est profonde dans le Rhône.

Jusqu'où la descente aux enfers va-t-elle s'arrêter pour l'OL ? Déjà battus en ouverture du championnat la semaine passée à Strasbourg (2-1), les Gones ont sombré à domicile face à Montpellier (4-1). La faute à une prestation collective catastrophique et des erreurs à répétition, dont le MHSC a su parfaitement profiter. Après seulement deux journées de Ligue 1, le club rhodanien est en pleine tempête.

>> Revivez Lyon-Montpellier

La grossière erreur de Riou

Invaincus lors de leur premier match à domicile depuis 1999 (16 victoires, 6 nuls) et un revers face à… Montpellier, les joueurs de Laurent Blanc ont entamé timidement la partie. Sous la chaleur étouffante (39°C), l’OL a été en manque d’inspiration, ne se procurant qu’une seule opportunité dans la première demi-heure: une frappe au-dessus de Jeffinho (9e). Timides offensivement (2 tirs en 45 minutes, aucun cadré), les Lyonnais se sont tirés une balle dans le pied sur une grossière erreur de Rémy Riou, à nouveau titulaire dans les cages en raison de la blessure d’Anthony Lopes. Le gardien a complètement manqué sa remise pour un partenaire, offrant un caviar sur un plateau à Arnaud Nordin, qui ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (20e).

Déjà sur un fil, les Gones ont failli définitivement tomber lorsqu’Akor Adams a coupé un coup-franc de Téji Savanier pour faire le break. Un but annulé pour hors-jeu. Mais la sentence est finalement tombée avant la pause sur un rush victorieux de Moussa Al-Tamari, qui a fait vivre un calvaire à Duje Caleta-Car (39e).

Lacazette, le jour et la nuit

Le passage aux vestiaires n'a pas eu le mérite de faire bouger les choses du côté des locaux. Il a fallu attendre le troisième but montpelliérain d'Al-Tamari sur un modèle de contre-attaque et une passe décisive de Banjamin Lecomte (66e) pour voir Lyon enfin se montrer dangereux. Auteur de la première frappe cadrée de son équipe sur coup-franc (65e), Alexandre Lacazette a réduit l'écart d'un tir croisé (69e). Mais le capitaine lyonnais n'a pas terminé le match, la faute à une balayette sur Savanier (80e).

Le coup fatal pour l'OL, qui ne s'en relèvera pas. Encore plus avec un quatrième et dernier but d'Adams dans le money-time (89e). Les joueurs de Laurent Blanc signent une deuxième défaite en deux journées et plongent un peu plus dans la crise. Du jamais vu depuis 57 ans. Les prochains jours s'annoncent intenses dans le Rhône. D'autant que le calendrier s'annonce corsé, avec un déplacement à Nice et la réception du PSG.