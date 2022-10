OL: la vente du club se précise (enfin)

Attendu depuis de longues semaines, le processus de rachat du club avant le 21 octobre se poursuit. L'homme d'affaires américain John Textor doit reprendre les rênes. Ce mercredi, OL Groupe a annoncé la suspension des actions et obligations en bourse.

Selon toute vraisemblance, il ne reste plus que quelques heures à Jean-Michel Aulas, jusque-là actionnaire de référence de l'Olympique lyonnais, avant de devenir minoritaire au capital d’un club qu’il a fait grandir sans interruption depuis 1987.

L'action en bourse d'OL Groupe plus cotée, étape décisive vers le rachat ?

Engagé depuis le mois de juin, le processus de rachat de l'OL par l'homme d'affaires américain John Textor est sur le point de connaître un nouveau tournant. Ce mercredi, la suspension des actions et obligations en bourse a été acté à l'ouverture des marchés. Une information confirmée dans un communiqué par OL Groupe.

"A la demande d’OL Groupe, Euronext suspendra la cotation des actions et des Osranes (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) émises par la société et cotées sur Euronext Paris à compter de l’ouverture du marché aujourd’hui et dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse relatif à l’opération avec Eagle Football", est-il précisé.

Il s’agit là d’un processus tout à fait normal d’une opération d’une telle complexité, avec un rachat à 800 millions d’euros. Pour faciliter les dernières négociations dans cette dernière ligne droite et les faire prospérer dans un climat serein, l’action en bourse n’est plus cotée. Cela évite de potentielles fluctuations de l’action, si des informations, rumeurs ou fausses informations sortent. Mais cela ne veut pas dire que le "closing" (ndlr, la phase finale de la vente), annoncé pour le 21 octobre, sera annoncé dès aujourd’hui, ou que celui-ci est d'ores et déjà troussé.

Le 30 septembre dernier, le rachat avait été reporté de quelques jours afin de finaliser "la documentation juridique" et "les étapes mécaniques nécessaires à la bonne réalisation de l'opération".