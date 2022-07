OL: Lacazette déjà buteur en amical pour son retour (avec un étonnant numéro de maillot)

Revenu cet été à Lyon après avoir été laissé libre par Arsenal, Alexandre Lacazette a marqué ce samedi en amical contre Bourg-en-Bresse (4-2). Il a également porté le brassard de capitaine.

Il n'a eu besoin que de sept minutes pour retrouver le chemin des filets. Aligné d'entrée par Peter Bosz ce samedi pour le premier match amical de l'OL cet été, contre Bourg-en-Bresse (4-2), pensionnaire de National, Alexandre Lacazette a régalé les supporters lyonnais réunis au Stade Marcel-Verchère. Seul face au but vide, il est tranquillement venu conclure une belle action collective pour ouvrir le score (7e). Un retour gagnant pour "le Général", qui a fait le choix à 32 ans de retrouver son club formateur. Un retour avec le numéro... 91, en référence peut-être à son année de naissance ? Ou au numéro 10 (9+1) ? A voir s'il conserve ce numéro toute la saison.

Dembélé et Aouar également buteurs

Recruté pour trois saisons, cinq ans après avoir été transféré en Angleterre pour 60 millions d'euros, celui qui était en fin de contrat à Arsenal doit apporter expérience et efficacité aux Gones, seulement huitièmes de Ligue 1 la saison dernière. "C’est devenu évident les dernières semaines. Même s’il n’y a pas eu de qualification en Europe, le projet était plus important. Vu la situation et l’ambition du club, je me sentais utile dans le vestiaire et sur le terrain", expliquait-il lors de sa présentation le 9 juin dernier.

Puisque Lyon a décidé de miser sur son ADN, Corentin Tolisso est également revenu. Pas au point physiquement, lui n'était pas présent pour ce match de reprise du côté de Bourg-en-Bresse. Son ami Lacazette est resté 45 minutes sur la pelouse. Il est sorti à la pause en laissant le brassard de capitaine à Moussa Dembélé, buteur peu de temps après son entrée en jeu, comme Houssem Aouar. Le jeune latéral droit Irvyn Lomami (18 ans) a également participé à la fête.

Pour rappel, l'OL attaquera la nouvelle saison de Ligue 1 le 5 août contre l'AC Ajaccio.