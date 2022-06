OL: Lacazette explique pourquoi il a décidé de revenir à Lyon

Alexandre Lacazette (31 ans) est de nouveau officiellement lyonnais depuis ce jeudi. L’attaquant a expliqué les raisons qui l’ont poussé à revenir à l'OL, son club formateur, cinq ans après son départ.

Son arrivée a été annoncée en grandes pompes avec des noms de rues de la ville rebaptisées à son nom. Puis, Alexandre Lacazette (31 ans) s’est présenté devant la presse ce jeudi matin comme joueur de l’OL, cinq ans après son départ pour Arsenal. Il a longuement justifié les raisons de ce retour dans son club formateur.

"Merci au président (Jean-Michel Aulas, ndlr), à Vincent (Ponsot, directeur général adjoint) et aussi à Bruno (Cheyrou, en charge du recrutement), merci surtout de l’accueil que j’ai eu, de l’amour que vous m’avez porté ces derniers mois, a-t-il déclaré en préambule. C’est devenu évident les dernières semaines. Même s’il n’y a pas eu de qualification en Europe, le projet était plus important. Vu la situation et l’ambition du club, je me sentais utile dans le vestiaire et sur le terrain."

"Il y a peut-être eu une petite cassure"

Le joueur revient avec un statut plus confirmé après cinq ans à Arsenal. "J’ai progressé dans mon leadership, j’ai pris plus d’expérience, je peux mieux analyser les situations, j’ai aussi progressé dans plusieurs aspects du jeu, énumère-t-il. Je connais bien la maison, les valeurs du club. Ces dernières saisons, il y a peut-être eu une petite cassure. J’espère aider tout le monde à retrouver cet amour et ce lien entre les supporters, le club et les joueurs."

Son retour était très attendu par les supporters mais surtout au sein du club qui a entamé des discussions depuis plusieurs mois auprès du joueur. Plusieurs joueurs se sont d’ailleurs montrés insistants à son égard. "’Antho’ (Lopes), ça fait six mois qu’il m’écrit toutes les semaines pour savoir si j’avais pris ma décision, sourit-il. Jeff (Reine-Adelaïde) poussait aussi pour que je revienne." Il n’a donc rien manqué de la situation du club que lui a exposé Bruno Cheyrou lors de sa visite à Londres.

La pression des joueurs, le record de buts en tête…

"Je savais déjà, il ne m’a pas appris grand-chose, a confié Lacazette. C’est plus le fait qu’il se soit déplacé en quelques heures pour me rencontrer, c’était un signe fort." Lacazette – qui a rapidement discuté avec Peter Bosz du projet sportif – est désormais tourné vers le terrain. Avec l’objectif de faire gonfler rapidement son compteur buts, bloqué à 129 réalisations depuis 2017 (4e total de l’histoire) avec le record de Fleury Di Nallo à l’horizon (222 buts).

"C’est forcément dans un coin de ma tête, confie-t-il. Ce ne sera pas la priorité pour moi, c’est surtout aider l’équipe à revenir en haut de l’affiche avec une qualification européenne. Marquer des buts sera le meilleur moyen de la retrouver. Si je marque des buts, je serai au moins dans le top 2."