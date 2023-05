OL: "Le club perd une énorme partie de son histoire", la réaction attristée des supporters lyonnais au départ d'Aulas

Après l'officialisation de la nouvelle du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'OL ce lundi, les deux principaux groupes de supporters lyonnais ont tenu à réagir en saluant le travail de celui qui est resté 36 ans à la tête du club rhodanien.

"Tristesse, stupeur", "un moment tant redouté": les deux principaux groupes de supporters de l'Olympique Lyonnais ont fait part de leur émotion, ce lundi 8 mai, après l'annonce du départ du président du club Jean-Michel Aulas, qui sera resté 36 ans au pouvoir.

"Vous avez donné une fierté sans mesure à toute une ville"

"Ce sont tristesse, stupeur, et émotion qui s'entremêlent dans nos coeurs de supporters de l'OL", déclare le groupe Lyon 1950, qui occupe le virage sud du Groupama stadium. "Si nous n'étions pas toujours d'accord, nous avons toujours eu à votre égard le plus profond des respects. Parce que nous avons grandi et vieilli avec vous", poursuit ce groupe ultra dans son communiqué. "Vous avez fait rayonner le club et donné une fierté sans mesure à toute une ville pendant des années, suscitant envie et jalousie partout en France", poursuit-il.

"Les supporters sauront vous remercier à la hauteur de votre oeuvre"

De son côté, le Kop Virage nord, qui revendique plus de 6.000 adhérents, évoque "un moment tant retouté". "Le club perd une énorme partie de son histoire avec le départ de celui qui nous dirige depuis 36 ans", dit le KVN, même si ce dernier "ne peut pas nier toutes les divergences de ces dernières années". "Mais ce que vous avez amené à l'OL restera tout simplement extraordinaire", dit encore le groupe du virage nord.

"Visionnaire depuis votre arrivée, vous resterez ce président qui a révolutionné le football français et laissez derrière vous un héritage impressionnant et une base extrêmement solide pour l'avenir de notre club", dit encore le communiqué du KVN qui assure que "les supporters sauront (vous) remercier à la hauteur de (votre) oeuvre".

En poste depuis 1987, Jean-Michel Aulas a laissé sa place de PDG d'OL Groupe, à l'issue d'un conseil d'administration ayant eu lieu vendredi, à l'Américain John Textor qui a racheté le club rhodanien en décembre dernier. Il devait initialement occuper ce poste au moins jusqu'en 2025, avant de laisser entièrement la main à Textor.