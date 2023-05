OL: "Une page du football français qui se tourne", le bel hommage de Caillot à Aulas

Le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'Olympique Lyonnais a été officialisé ce lundi matin. Contacté par RMC Sport, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a tenu à rendre hommage au dirigeant rhodanien.

Quelle est votre réaction à l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la tête de l’OL ?

C’est une page qui se tourne. Parce que quand on prend conscience de la durée de la présidence de Jean-Michel, de son investissement, de ce qu’il a fait de son club, du travail qu’il a accompli… C’est une page du football français qui se tourne aujourd’hui. Même si j’ai lu qu’il garderait des fonctions de président d’honneur, malgré tout c’est quand même quelqu’un qui a beaucoup œuvré pour son club, pour les instances, pour le football français. Et puis il a un palmarès en tant que président que beaucoup souhaiteraient avoir.

Globalement, sur son implication au sein des instances, que retenez-vous ?

Je l’ai dit et je le redis: tout ce qu’il a fait mérite un respect exceptionnel ! Je pense que c’est quand même la personne avec la plus grosse mauvaise foi que je n’ai jamais rencontrée (sourire). Quand on parlait de son Olympique Lyonnais, et/ou que vous étiez en contradiction avec Jean-Michel, vous aviez intérêt à bien connaître votre dossier parce que c’est un gros travailleur. Il n’arrive jamais dans une réunion sans connaître sur le bout des ongles sont sujet. Et évidemment, il l’oriente plutôt dans l’intérêt de son club. Ce qui au fil des années - parce que ça faisait plus de vingt ans qu’on se côtoyait - me faisait sourire parce que je connaissais parfaitement le personnage et ses mécanismes.

Pour parler plus de l’homme, c’est un homme de caractère et un personnage clivant même au sein de son club. Comment décririez-vous l’homme ?

Il a une personnalité très forte, et vous ne pouvez pas être aussi longtemps président si vous n’avez pas ce type de qualité. Parce qu’être président d’un club de foot, ce sont des moments de bonheur mais aussi difficiles. Ce sont des moments où votre environnement, vos supporters, peuvent ne pas comprendre certaines décisions que vous prenez. Parce que vous avez d’autres cartes en mains. Lui s’est toujours accroché à défendre ses idées. C’est quelqu’un qui ne baisse jamais les bras. C’est pour cela que ça fait drôle aujourd’hui. C’est pour des raisons économiques qu’il a vendu l’Olympique Lyonnais, mais ça fait drôle aujourd’hui qu’il se mette en retrait, ou qu’il soit mis en retrait de son institution.

Jean-Michel Aulas est très impliqué dans le football féminin. Comment voyez-vous la suite pour lui ?



La suite, je pense que c’est lui qui va l’écrire. Jean-Michel est un grand chef d’entreprise, et tous les grands chefs d’entreprises ne peuvent pas s’arrêter du jour au lendemain. Donc s’il est moins impliqué dans la partie "OL garçons", qu’il s’investisse avec toute son expérience et tout ce qu’il a fait pour le développement du football féminin en France et en Europe, eh bien je pense que ce sera très bien pour lui. Ça lui donnera une mission. Il n’y a rien de pire pour un homme à un moment ou un autre d’avoir le sentiment qu’il n’est plus intervenant. Quand on connaît le caractère de Jean-Michel, qui quand il veut quelque chose… Il le veut ! Je le sais, pour avoir tenté de le contrer un certain nombre de fois. Je pense que c’est très bien qu’il s’investisse. C’est à mon sens l’homme de la situation pour gérer le football féminin.