OL: "La Ligue des champions, ils la jouent sur la PlayStation", les 10 plus grosses punchlines d'Aulas en 36 ans de présidence

Le dirigeant que l'on célèbre ce lundi alors qu'il s'apprête à passer la main à Lyon était aussi un as de la communication, le maître invétéré de ce que l'on appelle aujourd'hui la punchline.

L’emblématique président lyonnais Jean-Michel Aulas quittera ses fonctions de président du club cette année. Le plus grand dirigeant du football français s’apprête à tirer sa révérence, après 36 ans de mandat. Une longévité extraordinaire à une époque où la durée de vie des dirigeants aurait plutôt tendance à s’amenuiser.

Arrivé à la tête de l’OL en 1987, à 36 ans, l'ancien patron de la Cegid (entreprise qu’il a fondée en 1983) a fait basculer le destin du club rhodanien, transformant un club qui végétait alors en 2e division dans des proportions inimaginables, l’installant même au sommet du foot français au début du XXIe siècle. Ce fut l’hégémonie de la décennie OL.

Puis vint la décennie sans titre. Une époque où le président de l’OL a consolidé les atouts de son club tout en s’attachant à rester dans la lumière. Des plateaux de télévision aux réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a su être omniprésent pour capter l’attention, grâce à quelques déclarations emblématiques. Outrance, mauvaise foi, panache… Retour sur les sorties les plus marquantes d’un entrepreneur visionnaire que ses rivaux ont toujours adoré détester.

Avec Monaco, c’est le football de la défiscalisation qui est en demi-finale.

Dix ans plus tard, en 2015, quand l’AS Monaco renoue avec son glorieux destin européen en atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas ne manque pas de féliciter le club de la Principauté. Mais en 2004, l’heure est à la détestation, ou plutôt à la condamnation des avantages fiscaux dont jouit l’AS Monaco, dans une interview accordée à l'AFP.

Nous avons perdu contre Saint-Étienne pour la première fois depuis seize ans. Nous jouons en Ligue des Champions alors que les Stéphanois, eux, ils la jouent sur la PlayStation.

25 Septembre 2010. Le coup de sifflet final a depuis longtemps retenti à Gerland, scellant la défaite (0-1) de l'OL contre Saint-Etienne dans le derby. Moment choisi par Jean-Michel Aulas pour apparaître devant ses supporters, micro à la main.

J’ai dit à Vincent Labrune que c’était un guignol et qu’il ne durera pas aussi longtemps qu’il le croit dans le football.

Président de l’OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas s’est opposé durant son règne à plusieurs présidents de l’OM, dont Vincent Labrune, avec lequel les tensions étaient déjà vives quand, en septembre 2015, le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre les deux équipes est interrompu suite à des jets de projectiles, dans un contexte éruptif. Jean-Michel Aulas ne souhaite pas reprendre la partie, Vincent Labrune relativise les incidents. Le président lyonnais explose à l'issue du match.

Sa valeur est inestimable... Comment s'appelle ce Gallois du Real Madrid, déjà ? Je trouve qu'Alexandre est bien meilleur. Mais Alexandre n'a pas de prix.

Coutumier des phrases chocs, l'intrépide Jean-Michel Aulas, dans une interview au Parisien en 2015, comparait la valeur de l'international Gallois Gareth Bale - qui venait d'offrir la Décima au Real Madrid - à celle de son attaquant Alexandre Lacazette. Aulas considérait que son joueur valait au moins autant d'argent voire plus cher que le prix déboursé par le Real Madrid pour s'attacher les services de Gareth Bale, soit plus de 100 millions d'euros. Lacazette partira finalement deux ans plus tard à Arsenal, en 2017, contre un chèque de 53 millions d'euros.

Paris a le pétrole nous avons les idées

Les nombreuses conférences de presse de Jean-Michel Aulas, qu'elles soient organisées pour la présentation d'un joueur ou pour dresser le bilan économique annuel de l'OL, sont autant d'occasions pour le dirigeant lyonnais d'envoyer des piques à la concurrence. Et le PSG version QSI en a eu droit à quelques-unes...

La Juventus paraît un Himalaya inatteignable… Mais quand on peut rivaliser avec Toulouse, la meilleure équipe à domicile du championnat, surpuissante, on peut peut-être aller taquiner la Juve.

Celle-ci se passe du moindre commentaire. De l'ironie mordante, l'une de ses marques de fabrique. Du grand Jean-Michel Aulas.

Pascal Dupraz, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, la compétence en moins : pas très sympa monsieur Dupraz. Reprenez-vous, maîtrisez-vous, vous aurez moins de malaises et plus de résultats!

L'actuel entraîneur de Dijon, Pascal Dupraz, qui officiait sur le banc toulousain en 2018 expliquait alors à quel point il "hallucinait" de l'effet que produisait, selon lui, le président de l'OL sur les arbitres. Il n'aurait pas dû. La réponse de l'intéressé sur Twitter fut cinglante.

Nasser ou Bertrand Desplats ? Choisir entre la peste et le choléra c'est difficile.

L'année 2018 avait commencé très fort avec cette déclaration fracassante, le 25 janvier. Rappelons toutefois qu'il s'agissait d'un trait d'humour. Une petite pique certes, mais adressée à son meilleur ennemi Nasser Al-Khelaïfi sur le ton de la plaisanterie à l'occasion d'un questionnaire auquel il avait été soumis sur le plateau de la chaîne L'Equipe. Notons que le président de l'OL avait fini par choisir "Nasser" plutôt que Desplats. Ce dernier, en tant que président de Guingamp, avait défendu le PSG contre les attaques répétées de Jean-Michel Aulas. En octobre 2016, il s'était même opposé à Jean-Michel Aulas en prenant la tête de la fronde des "petits clubs désireux de se faire plus entendre à la LFP.



Moi j'ai pour Nabil (Fekir) les mêmes yeux qu'a le président du Barça pour un petit Argentin qui s'appuie beaucoup sur son pied gauche lui aussi. C'est mon Messi à moi

Jean-Michel Aulas était sincèrement convaincu de posséder dans ses rangs un phénomène, d'où la comparaison audacieuse.

Très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !

Le divorce était acté depuis bien longtemps. Sachant que le couperet allait tomber, Rudi Garcia avait devancé ses dirigeants en annonçant lui-même son départ à l'issue de la dernière journée du championnat en conférence de presse, le 23 mai 2021. C'est peu dire que Jean-Michel Aulas n'a pas goûté cette démarche intempestive. Sans surprise, la réplique n'a pas tardé à fuser... sur Twitter.