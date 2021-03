OL: Marcelo espère prolonger "cette semaine ou la semaine prochaine"

Alors que son contrat avec Lyon arrive à son terme au mois de juin, Marcelo espère prolonger cette semaine ou la semaine prochaine. A 33 ans, le défenseur brésilien dit aussi vouloir marquer l’histoire du club avant de s’en aller.

Marcelo portera-t-il toujours les couleurs de l’OL la saison prochaine? Sa prolongation semble en bonne voie. "On discute et on évoque une prolongation. J’espère cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera finalisé", confie le Brésilien dans les colonnes de L’Equipe, samedi. "Avant que je parte de Lyon, je veux gagner un championnat ou quelque chose, car je veux rester dans l’histoire de l’OL", continue le joueur de 33 ans qui vit actuellement sa meilleure période dans le club lyonnais.

"J’ai pensé partir"

Arrivé à Lyon à l’été 2017 en provenance du Besiktas, Marcelo a un temps été annoncé sur le départ. En cause: un conflit avec les supporters. Fin 2019, une banderole "Marcelo dégage" avait même été déployée dans les tribunes. Des chants contre le Brésilien étaient aussi régulièrement scandés, provoquant une altercation entre joueurs et fans juste après un match de poule décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, contre le RB Leipzig (2-2).

"J’ai pensé partir mais j’ai réfléchi. Les grands joueurs sont capables de revenir de situations difficiles, ça fait progresser. Je suis aujourd’hui heureux, l’équipe tourne, mentalement je suis bien", raconte désormais Marcelo, toujours auprès de L’Equipe. Lyon reçoit le PSG dimanche lors de la 30e journée de Ligue (21 heures). Un match décisif dans la course au titre puisque les deux clubs comptent 60 points, soit trois de retard sur le leader lillois.