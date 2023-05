OL-Montpellier: Ferri dénonce les entrants, Der Zakarian ne veut pas les accabler

Le capitaine de Montpellier Jordan Ferri s'en est pris aux joueurs entrés en cours de match face à Lyon (4-5). Le MHSC menait 4-1 avant de sombrer et d'encaisser quatre buts en seconde période.

Abasourdi par le scénario du match d’un match qui leur a échappé à Lyon (défaite 5-4), le capitaine héraultais Jordan Ferri n’a pas tardé à désigner les coupables, mettant en cause les entrants, responsables selon lui de la désintégration du collectif.

"Il y a des joueurs qui rentrent, qui ne nous aident pas, tout le monde n'était pas prêt aujourd'hui, il faut le dire, a-t-il tempêté au micro de Canal+. Il y en a qui se démènent tout le match et… on doit faire mieux, tout le monde doit faire mieux. Quand on rentre on doit aider l’équipe, tout le monde n’a pas avancé ensemble cet après-midi. Je suis dégoûté."

En conférence de presse, l’entraîneur Michel Der Zakarian, mis au courant de cette sortie, n’a pas souhaité commenter les propos de son capitaine. "Je ne vais pas rentrer là-dedans", a-t-il éludé face aux journalistes. Il a tout de même tenu à défendre les entrants ciblés par Jordan Ferri: "Estève, cela fait deux mois qu'il n'avait pas joué, il rentre. Mamad' (Sakho) avait des crampes. Issiaga (Sylla) avait mal aux ischios. On est obligé de changer et on ne va pas accabler les joueurs. Sainte-Luce revient de six mois sans jouer, contre une équipe qui est en forme et nous a transpercés."

Der Zakarian: "On ne gagnait plus rien"

Montpellier était en passe de réaliser un gros coup au Groupama Stadium. L’OL était dans les cordes, assommé de coups, après le quadruple de Wahi. Mais Lacazette a redonné espoir à son équipe, et Montpellier s’est mis à trembler, balbutiant subitement son football. "On est dégoûté, parce qu’on fait le plus dur face à une belle équipe, on arrive à avoir trois buts d'avance, on se pourrit le match, on défend trop bas, on laisse des espaces dans notre dos", a déploré Ferri.

"On est tombé certes face à une belle équipe, mais on doit beaucoup mieux faire, on doit mieux gérer ces temps faibles, mieux gérer cet avantage, on a manqué d’expérience cet après-midi", a-t-il ajouté. Michel Der Zakarian est allé dans le sens de son joueur en conférence de presse: "On a montré du foot panache mais quand tu mènes 4-1, il faut mieux défendre. On l’a fait à Monaco, même si l’adversaire était moins virulent que Lyon aujourd’hui. C’est là qu’on a pêché. On ne gagnait plus rien."