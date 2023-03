OL-Nantes: "Tout le monde m’a déçu", le dépit de Laurent Blanc après le nul des Gones

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Laurent Blanc n'a pas apprécié la prestation de son équipe, tenue en échec par le FC Nantes (1-1), vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.

"Vous avez le droit de dire que je suis énervé... C'est un peu le cas." Entre colère et résignation, Laurent Blanc n'a pas passé une bonne soirée vendredi soir. Pour la 3eme fois de suite, l'OL a concédé le match nul, face au FC Nantes (1-1), plombé d'entrée par un but contre son camp de Castello Lukeba. "Quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu, soupire le champion du monde 98. Quand vous faites le mauvais geste, vous êtes souvent puni. C’est ce qui nous est arrivé après une minute de jeu. On avait l’impression que les joueurs avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Si vous voulez jouer un football de haut niveau, si vous n’êtes pas sûr de votre technique, ce sera compliqué."

"La 2e mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable"

L'entraîneur de l'OL, 10e du classement en attendant les autres affiches de cette 28eme journée, sait qu'il ne tirera pas beaucoup plus de son effectif jusqu'à la fin de saison : "La 2e mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable, poursuit-il. On est décevant. Je dis bien "on". Tout le monde m’a déçu ce soir. On n’a pas respecté le jeu. On a joué à l’envers. J’ai horreur qu’on ne respecte pas le jeu." Et d'ajouter, dépité : "Mais je ne suis pas plus énervé que ça." L'OL tentera de sauver sa saison en Coupe de France. Les Gones retrouveront Nantes le 5 avril en demi-finale au stade de la Beaujoire.