OL: "Normalement, j'aurais été viré par rapport aux résultats", reconnaît Bosz

Dans un entretien donné au Progrès, Peter Bosz reconnaît que son bilan de ses premiers mois à l'OL n'est pas à la hauteur des ambitions d'un tel club. Avant d'affronter Troyes dimanche pour la 21e journée de Ligue 1, les Gones sont seulement 11es de Ligue 1.

"Je ne cherche pas d'excuses." A l’heure de dresser un bilan de ses premiers mois passés à l’OL, Peter Bosz se veut lucide. Dans un entretien accordé ce jeudi au quotidien Le Progrès, le technicien néerlandais reconnaît que son bilan n’est pour l’instant pas à la hauteur des ambitions d’un club comme Lyon, seulement 11e de Ligue 1 avant de se rendre à Troyes, dimanche (17h05), pour la 21e journée. A la trêve, les Gones occupaient même la 13e place, avec certes un match en moins (celui à rejouer contre Marseille). "Normalement, j'aurais été viré par rapport aux résultats, en étant 13e dans un club qui veut jouer pour la Ligue des champions, honnêtement", reconnaît Bosz.

"Mais je pense aussi qu'il faut voir ce qui s'est passé sur ces 5 mois, et moi j'aimerais rester plus longtemps, précise-t-il. J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien dans ce club. Mais je sais que je dois gagner des matchs." Jean-Michel Aulas s’est chargé de lui rappeler en confiant dans une interview à Europe 1 avoir toujours en tête l’idée de nommer un jour Laurent Blanc sur le banc de l’OL. Bosz, nommé l’été dernier en remplacement de Rudi Garcia et sous contrat jusqu’en 2023, répète de son côté qu’il assume ses responsabilités.

"Juninho m'a beaucoup aidé"

"La place que nous aurons en fin de saison, dans tous les cas, on la méritera. On a déjà trouvé les cartons rouges, les incidents, le départ de Juni, les dix matchs de suspension du président, l'arbitre du match contre Marseille qui n'a pas dit la vérité, ça fait beaucoup de choses. Mais, ça fait 43 ans que je suis dans le football, il y a eu beaucoup de choses, mais on n'a pas d'excuses à trouver", assure-t-il. Questionné sur sa relation avec Juninho, qui a quitté le club et son poste de directeur sportif en décembre, Bosz estime avoir "bien travaillé avec lui".

"Avec Juni, j'avais une très bonne relation, dit-il. Son bureau était à côté du mien. Tous les jours on buvait le café, il regardait l'entraînement, on échangeait. C'est dommage, il n'est plus là. Il m'a beaucoup aidé, notamment au début quand je ne connaissais pas tous les joueurs." Sur une série de cinq matchs sans victoire en championnat, mais sur la bonne voie après son nul obtenu dimanche dernier face au PSG (1-1), l'OL tentera de renouer avec la victoire sur le terrain du promu troyen, 16e au classement.