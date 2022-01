OL: Aulas pense toujours à Laurent Blanc pour remplacer Bosz

Arrivé l’été dernier pour remplacer Rudi Garcia, Peter Bosz est sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023. Mais Jean-Michel Aulas semble déjà avoir une idée sur son potentiel successeur, le Néerlandais étant en sursis.

Pour sa première année en tant qu’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz ne connaît pas des débuts faciles avec une actuelle onzième place au classement, avec un match en moins. Une position peu en accord avec les ambitions des Gones qui visent une qualification en Ligue des champions.

Souvent annoncé du côté de Lyon par le passé, Laurent Blanc, actuellement en poste à Al-Rayyan au Qatar, a vu le président du club français Jean-Michel Aulas lui ouvrir la porte pour entraîner l’équipe, au micro d’Europe 1: "Oui j’y pense (à Blanc à l'OL). C’est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde. J’avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne sont pas faites. Mais sait-on jamais ?"

Le dirigeant a également expliqué pourquoi en 2019, Rudi Garcia avait été préféré à l’ancien coach du PSG pour remplacer Sylvinho: "À l’époque j’étais solidaire avec Juninho."

Aulas augmente la pression sur Bosz

Une déclaration qui pourrait inquiéter Bosz. Auprès d'Europe 1, Aulas a expliqué qu’il comptait sur son coach... jusqu'à un certain point: "Peter Bosz, c’est costaud. Mais il n’y a pas de résultat à la hauteur. On a dit qu’on continue jusqu’à fin février pour voir ce que cela donne mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger. (…) On ne sera pas idiots", a-t-il confié dans des propos relayés par le Progrès.

L’ancien coach du Bayer Leverkusen est donc prévenu, si des résultats favorables n’arrivent pas prochainement, sa place sera grandement menacée. D’autant que les coéquipiers de Paqueta n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 28 novembre à Montpellier (0-1) et restent sur quatre matchs nuls consécutifs.