OL-OM: "C'est la merde", le constat sans appel de Lovren, qui s'agace des "erreurs inacceptables"

Dejan Lovren oscille entre frustration et colère ce dimanche, après la défaite de l'OL à la dernière seconde contre l'OM (2-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Le défenseur lyonnais s'est montré très cash face à la presse.

"C'est la merde": le constat est implacable de la part de Dejan Lovren ce dimanche soir, après la défaite concédée par l'OL dans les derniers instants de l'Olympico contre l'OM (2-1), en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Lyon voulait entretenir son rêve lointain d'Europe. Au lieu de ça, Marseille reprend la deuxième place à Lens et les Lyonnais restent bloqués à la septième place.

"Nous avons commis quelques erreurs inacceptables pour moi"

"C'est dommage. Je ne peux pas dire que l'on mérite un point, admet tout de même Lovren en zone mixte. Mais on a donné le but à la dernière minute. Nous avons fait tout bien en seconde période. Alexandre a marqué, on est revenu. Il restait trente secondes. Ce sont les petits trucs. Ce sont les erreurs que nous faisons et c'est vraiment dommage. Ces matchs se jouent sur les petits détails. Et nous ne sommes pas concentrés jusqu'à la fin. Nous avons commis quelques erreurs inacceptables pour moi. Mais si on enlève celles-ci on peut avancer."

Le défenseur de l'OL appelle à un débrief détaillé et surtout à la mobilisation jusqu'au bout de la saison: "Nous avons besoin de regarder le moment où nous prenons les buts. Nous n'avons pas besoin de perdre de tels ballons. Il reste quelques matches d'ici la fin et nous ne pouvons pas lâcher maintenant. Il reste six matches, c'est encore possible pour l'Europe." Vendredi, l'OL se rendra à Strasbourg.