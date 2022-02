OL-OM en direct: deux mois après le report, un choc qui sent la poudre

Le groupe de l'OL est également connu

Egalement privé de deux éléments internationaux (Lucas Paqueta avec le Brésil et Karl Toko Ekambi avec le Cameroun), mais aussi de Moussa Dembélé (Covid), Jason Denayer (blessé), Damien Da Silva et Tino Kadewere (suspendus), l'OL s'avance également avec un groupe mixte, sans ses recrues Tanguy Ndombele et Romain Faivre. Et quelques jeunes (Lomami, Bonnet, Barcola, Sounni).