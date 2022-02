OL-OM: deux mois après le match arrêté, Lyon renverse Marseille malgré tous ses absents

L'OL s'est imposé face à l'OM (2-1) ce mardi lors du choc reprogrammé de la 14e journée de Ligue 1. Après le premier but de Mattéo Guendouzi pour Marseille, Xherdan Shaqiri et Moussa Dembélé ont offert un succès précieux à l'OL en vue de la course à l'Europe.

Avec un peu plus de deux mois de retard, l’Olympico entre Lyon et Marseille a enfin trouvé son épilogue. Prévu le 21 novembre mais arrêté après quelques minutes sur à des incidents avec les supporters rhodaniens, ce choc de la 14e journée s’est finalement déroulé ce mardi au Groupama Stadium.

En l’absence des fans, sanctionnés d’un huis clos par la commission de discipline de la LFP, l’OL est parvenu à battre l'OM (2-1). Malgré un premier acte maîtrisé par les Marseillais après un but rapide de Mattéo Guendouzi, l'OL a réussi à égaliser grâce à Xherdan Shaqiri puis à l'emporter sur un dernier but de Moussa Dembélé dans les dernières minutes.

Diminués par les nombreuses absences, les Gones ont arraché un succès qui leur permet de garder un espoir de croire à une qualification européenne en fin de saison.

"C'est incroyable ce qu'il s'est passé dans notre façon de jouer aujourd'hui, a expliqué Xherdan Shaqiri au micro d’Amazon Prime Vidéo après la rencontre. Il y beaucoup de joueurs absents mais je suis très fier de ceux qui étaient là. C'est une victoire importante. Je suis content, très heureux de cette performance."

Le duo Payet-Guendouzi décisif

Au même poteau de corner où il avait été visé par une bouteille jetée depuis le virage, Dimitri Payet n’a cette fois pas eu à s’inquiéter. Avec une tribune vide derrière, le meneur de jeu de l’OM a déposé un centre parfait en direction de Mattéo Guendouzi. Après avoir écarté Leo Dubois au duel, le milieu phocéen a touché le ballon du haut du crâne pour tromper un Anthony Lopes surpris par la déviation de l’ex-Gunner (1-0, 10e).

Avec cette neuvième offrande de la saison en championnat, Dimitri Payet trône toujours tout en haut du classement des meilleurs passeurs de la Ligue 1. Comme souvent cette saison, le duo Payet-Guendouzi a permis à l’OM de signer un joli coup contre les Gones sur son seul tir cadré de la première période.

La défense de l’OL est passée près de sombrer après la demi-heure de jeu. Sans un retour de Castello Lukeba sur un centre à ras-de-terre de Pol Lirola, Cengiz Under aurait probablement mis en grand danger Anthony Lopes sur cette balle de break (0-1, 32e).

Shaqiri s'est réveillé, Dembélé a soigné son retour

Malgré une possession légèrement favorable à la pause (52%) Lyon n’a pas réussi à se montrer dangereux pendant toute la première moitié du match. Servi en profondeur dans la surface marseillaise, Malo Gusto a été devancé par un Pau Lopez attentif. A quelques instants de la mi-temps, Rayan Cherki est sorti de sa torpeur du soir pour tenter sa chance.

Mais le crack lyonnais a vu sa frappe détournée par un William Saliba bien revenu. Aligné en pointe en raison des absences de Lucas Paqueta et Karl Toko-Ekambi ainsi que du départ d’Islam Slimani, l’attaquant de 18 ans n’a pas inquiété la défense de l’OM sur les rares ballons dont il a bénéficié en attaque. Sauf peut-être sur une tentative de lob d’environ 55 mètres passée à côté des buts de Pau Lopez (0-1, 61e) même si Pau Lopez semblait dessus.

Rayan Cherki au duel avec Duje Caleta-Car OL-OM le 1er février 2022 © Icon Sport

Transparents dans l’animation offensive, Emerson et Xherdan Shaqiri n’ont rien apporté pendant de longues minutes. Entré en jeu à la place d’Emerson peu après l’heure de jeu, Moussa Dembélé est passé proche de profiter d’une erreur de la défense marseillaise mais a buté sur Pau Lopez qui a repoussé dans la foulée une frappe de Maxence Caqueret (0-1, 71e).

Particulièrement peu inspiré jusque-là, le Suisse s'est retrouvé tout seul à la réception d'un centre de Malo Gusto. Libre de tout marquage, l'ancien de Liverpool et du Bayern a trompé Pau Lopez d'une jolie tête (1-1, 76e). Avec son deuxième but de la Xherdan Shaqiri en 16 apparitions toutes compétitions confondues avec Lyon, le Suisse a relancé l'OL.

Buteur, Xherdan Shaqiri s'est ensuite mué en passeur pour Moussa Dembélé. Servi en profondeur, le buteur a réalisé un superbe enchaînement pour éliminer William Saliba et tromper Pau Lopez (2-1, 89e).

L'OL se relance pour l'Europe, l'OM cale

Après cette fin de match spectaculaire, l'OL s'offre une victoire capitale en vue de la course à l'Europe. Désormais invaincu lors des sept dernières journées de championnat, Lyon vient d'enchaîner trois succès d’affilée en L1. En remportant le choc des Olympiques, les Gones se rapprochent du top 6 et passent même de la onzième à la septième place. Mieux, les Lyonnais accusent seulement un retard de six points sur le podium et la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Sommé de relancer l’équipe avant la fin du mois de février, Peter Bosz va bénéficier d’un léger répit grâce à cette victoire renversante. Mais l’entraîneur néerlandais n’est pas encore sauvé. Opposé à Monaco samedi prochain puis à Nice, Lens et Lille dans les semaines à venir, le club rhodanien n’a toujours pas le droit à l’erreur mais en gagnant l’Olympico ce mardi, les Gones ont montré qu’ils avaient de la ressource.

En perdant ce mardi, au contraire, l'OM rate l'occasion de passer deuxième du classement devant Nice. Pire, en grillant son joker avec ce déplacement à Lyon, Marseille ne possède donc que cinq points d'avance sur Strasbourg et six unités sur l'OL.

Les Phocéens pouvaient signer un joli coup sur le plan comptable mais ce sont bien les Gones les grands gagnant de cet Olympico. Après deux mois d'attente, la page de cet OL-OM est enfin définitivement tournée. La course à l'Europe en Ligue 1 est, elle, totalement relancée.