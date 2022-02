Bordeaux: revanchard, Marcelo veut montrer qu'il reste "un très bon joueur"

Après sa mise à l'écart par l'OL, Marcelo va retrouver le plaisir du haut niveau en ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux. En conférence de presse, le défenseur est revenu sur son passage avec la réserve lyonnaise et son état d’esprit actuel.

Marcelo (34 ans) aperçoit enfin le bout du tunnel. Depuis août dernier, le défenseur n’a plus foulé les pelouses de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais. Après une mauvaise performance contre Angers, sa direction avait choisi de l’écarter du groupe professionnel et de le faire jouer avec la réserve. Une expérience difficile à vivre pour le Brésilien de 34 ans: "C’était un moment très difficile mais ça m’a rappelé des moments quand j’étais petit", a-t-il confié.

Interrogé sur sa motivation, le néo Bordelais confie que cette expérience lui a été bénéfique: "Ça m’a permis de retrouver de la motivation pour jouer au football. J’ai passé de très bons moments avec les jeunes et avec le coach de la réserve. J’ai beaucoup travaillé pour avoir un nouveau projet."

"Je peux encore montrer que Marcelo est un très bon joueur"

Engagé avec Bordeaux pour les six prochains mois, Marcelo devra apporter son expérience à une formation qui lutte pour le maintien, et qui ne compte qu’un point d’avance sur l’actuel barragiste, Metz. Pour aider son club dans cette mission, le défenseur compte bien prouver qu’il a encore des jambes: "Je peux encore montrer que Marcelo est un très bon joueur. Physiquement je me sens très bien."

"J’ai 34 ans, mais l’âge n’est pas un problème. Je travaille beaucoup". Le coach Vladimir Petkovic va donc pouvoir compter sur un joueur en forme et revanchard pour la suite de la saison. À voir s'il sera aligné dès ce dimanche contre Reims (à 15h).