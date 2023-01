OL: "On a commis une erreur", Juninho raconte le recrutement de Boateng, ciblé par une affaire de violences conjugales

Avant d’affronter une polémique extra-sportive avec le recrutement de Dejan Lovren, l’Olympique Lyonnais avait déjà été exposé à une situation embarrassante avec Jerome Boateng, recruté alors qu'il était impliqué dans une affaire de violence conjugale. Dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, l’ex-directeur sportif des Gones Juninho a fait son mea-culpa sur ce recrutement.

Les erreurs de casting ne se jugent pas uniquement que sur les terrains. A Lyon, certains échecs trouvent aussi leurs explications loin des pelouses. Alors que la signature du défenseur croate Dejan Lovren fait débat en raison d’un chant à caractère néo-nazi (qu'il conteste) lors des célébrations post-Coupe du monde, Jerome Boateng, arrivé dans le Rhône en septembre 2021, a trainé comme un boulet ses affaires de violences conjugales.

Ancien directeur sportif de l’OL, Juninho reconnait qu’un club part à la chasse aux infos avant de recruter un joueur mais que cette méthode ne s’applique pas systématiquement. "Avec des joueurs comme Lovren ou Jerome Boateng, on laisse passer les choses parce que ce sont des joueurs qui ont déjà réussi, qui évoluaient au Bayern et à Liverpool. Peut-être qu’on laisse passer certaines choses…"

"Après, on a découvert qu’il y avait un problème..."

L’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais occupait le poste de directeur sportif lorsque le défenseur central allemand a été recruté: "Dans un premier temps, on a posé son nom mais on n’a pas avancé parce que c’était trop cher à l’époque, dit-il dans Rothen s’enflamme sur RMC. On ne connaissait pas ses problèmes à côté. Le temps a passé. On démarre la saison et on perd 3-0 contre Angers. Marcelo se fait expulser. A partir de là, Peter Bosz a une grande préoccupation au niveau de la défense et du vestiaire. On avait peut-être quelques avis différents mais Peter et moi, on travaillait ensemble. On a discuté. Il m’a fait comprendre qu’à l’époque, Jerome Boateng peut être un joueur très important pour nous au vu de la situation. Je lui ai dit d’appeler le joueur. A l’époque, il appelait tous les joueurs. J’ai donné à Peter toute la liberté pour faire avancer les choses. A partir de cet instant, ça a avancé entre Jérome et le club. Après, on a découvert qu’il y avait un problème."

"C’est une erreur de notre part car c’était une histoire sérieuse"

En procès avec son ex-compagne, le défenseur a été condamné à 1,2 millions d’euros de dommages et intérêts pour coups et blessures. "On ne pensait pas que c’était aussi sérieux mais il devait faire plusieurs voyages en Allemagne, poursuit Juninho. Si on me demande si on a commis une erreur, oui, on a commis une erreur tous ensemble."

En connaissance de cause, l’OL aurait-il recruté l’ex-joueur du Bayern? "On allait poser les choses sur la table, se demander combien d’aller-retour en Allemagne il doit effectuer, quelle est la situation du procès. Il y aurait eu des questions à poser pour savoir quelle décision prendre", répond Juninho. Idem sur le fond de l’affaire. "C’est une erreur de notre part car c’était une histoire sérieuse et importante", regrette aujourd'hui le Brésilien.