OL: "On doit faire les choses différemment", Textor promet des changements cet été

Propriétaire de l'Olympique Lyonnais, l'homme d'affaires américain John Textor a exprimé au micro de Prime Video sa volonté de faire naître une nouvelle philosophie au club, pour lui permettre de renouer avec glorieux passé.

Le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais John Textor est arrivé sur la pointe des pieds le 19 décembre dernier, jour de l'officialisation de sa prise de contrôle, mais il ne faut pas s’y tromper. Le nouveau patron de l’OL s’affaire depuis plusieurs mois en coulisses pour amorcer le grand chambardement qu’il imagine pour son club, dont il entend inspirer la nouvelle philosophie.

On devrait assister à de grands changements cet été à l’Olympique Lyonnais, des bouleversements qui devraient se situer aussi bien au niveau de l’organisation sportive que de la composition de l’effectif. Sur ce dernier point, John Textor a envoyé des messages forts au micro de Prime Video, en marge de son premier Olympico, ce dimanche, au Groupama Stadium.

"Nous devons mettre des gagnants sur le terrain"

"Les supporters veulent voir une équipe plus agressive, qui donne tout sur le terrain, a-t-il déclaré en guise de préambule à son exposé. Jean-Michel manage ses équipes, moi je suis là pour poser des questions, obtenir des réponses, avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Nous voulons de meilleurs résultats, donc on doit faire les choses différemment, ça commence maintenant, ça commence ce soir. On a une jeune équipe, nous avons été très bons sur la deuxième partie de saison. Notre académie est l’une des meilleures au monde, si ce n’est la meilleure. D'une manière ou d'une autre, nous devons apporter l'expérience de joueurs qui savent comment gagner. J’aime l’idée que cette équipe soit le reflet de la formation lyonnaise, de l’identité du club, mais nous devons mettre des gagnants sur le terrain. Je suis un acteur du changement, on va opérer des changements, ce sera le rôle de Jean-Michel Aulas."