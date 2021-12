OL: "On est dans l’urgence", la grosse colère d'Anthony Lopes après le nul à Bordeaux

Révolté par le match insuffisant de son équipe, dimanche à Bordeaux (2-2), Anthony Lopes a eu des mots forts pour qualifier les récentes performances de l’Olympique lyonnais. S’il ne veut pas encore parler de crise, le gardien portugais a conscience que la situation devient urgente en Ligue 1.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’Olympique lyonnais. Une nouvelle fois bien trop inconstant sur la durée d’un match, comme trop souvent cette saison, l’OL est reparti de Bordeaux avec un nul frustrant mais mérité (2-2), dimanche en clôture de la 17e journée de Ligue 1. A deux reprises devant au score, les Lyonnais se sont fait rejoindre coup sur coup, plombés par un CSC de Malo Gusto (36e) puis une mésentente dans l’arrière-garde rhodanienne (58e). Une tournure de rencontre qui fait rager Anthony Lopes, conscient aussi que la soirée aurait même pu virer à la déconfiture si les Bordelais n’avaient pas commis deux gros ratés en toute fin de match.

"Je ressens de l’énervement, de la tristesse, un mélange de sentiments qui sont complètement négatifs, peste le gardien lyonnais face aux médias. On était devant, on menait 2-1, on avait fait le plus dur. On se fait rejoindre à 2-2 et on est presque sur le point de perdre le match en fin de compte. Il va falloir remédier à pas mal de choses. On se doit de faire beaucoup plus. Aujourd’hui, on est douzièmes de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est l’Olympique lyonnais. Il va falloir améliorer les choses rapidement. Il nous reste quelques matches pour finir la première partie de saison plus positivement. On ne peut pas revenir en arrière, le mal est fait."

"Il va falloir qu’on se remette tous la tête à l’endroit"

Avec seulement deux succès en Ligue 1 sur les sept dernières rencontres, le Lyon de Peter Bosz végète dans le ventre mou du classement, et voit déjà le podium s’éloigner. "L’OL en crise? C’est un mot très fort. Quand on regarde devant nous, personne n’est vraiment décroché à part Paris, analyse encore Anthony Lopes. Mais on est dans l’urgence, ça c’est sûr. Il va falloir repartir de l’avant."

Alors que l’état d’esprit rhodanien est souvent pointé du doigt cette saison, Anthony Lopes estime que le mal est plus profond, et pas seulement dû à un manque d’investissement personnel. "Je pense que c’est un problème de plein de choses, regrette enfin le portier rhodanien. Il va falloir qu’on se remette tous la tête à l’endroit et qu’on se remette à aller de l’avant parce que nos résultats sont tout simplement inadmissibles."

La réception des Glasgow Rangers, jeudi en Ligue Europa, compétition où l’OL est performant cette saison, constituera peut-être une respiration bienvenue avant de se déplacer à Lille dimanche prochain (13 heures) lors d'un match entre ambitieux de la Ligue 1.