Bordeaux-OL: "Rien à voir avec le système", Bosz défend ses choix et n’accable pas Gusto

Peter Bosz a tenu un discours plutôt positif après le nul de l’OL sur la pelouse de Bordeaux, ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (2-2). Le coach de Lyon estime que la contreperformance de son équipe n’est pas liée au système mis en place au Matmut Atlantique. Sans véritable attaquant.

Il est passé par tous les états sur son banc. Mais après avoir entrevu la victoire, Peter Bosz a dû se contenter du nul sur la pelouse de Bordeaux, ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (2-2).

"Ça fait mal. Quand on regarde le match, je pense qu’on a été dominants, a réagi le coach de l’OL en conférence de presse. On a mené deux fois au score. On a bien joué au début. On a été dangereux, mais on n’a pas été efficace, ni devant leur but ni devant le nôtre. Je suis très déçu. On a même failli perdre en fin de match. C’est bizarre parce qu’on avait le contrôle. Mais quand tu fais des fautes comme ça, c’est difficile de gagner des matchs."

Alors que l’OL semblait maîtriser la rencontre, Malo Gusto a commis une erreur qui a permis à Albert Elhis d’égaliser à l’heure de jeu. "Quand Lucas (Paqueta) perd le ballon à la fin, avec son expérience, ça ne doit pas lui arriver. J’ai moins de problème avec Malo (Gusto), a expliqué Bosz. Il a 18 ans, il joue avec le cœur et il donne tout. Je ne suis sûr qu’il ne fera pas d’erreurs comme ça dans sa carrière. Mais il a 18 ans et il faut apprendre."

"On ne doit pas être à cette place au classement"

Pour ce déplacement en Aquitaine, l’entraîneur des Gones avait choisi d’aligner un schéma expérimental. Avec Lucas Paqueta dans un rôle de faux numéro 9. Mais ça n’a pas permis à l’OL de l’emporter chez les Girondins. "Ce n'est jamais facile de changer de système en cours de saison, on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, s’est justifié le technicien néerlandais sur Amazon Prime Vidéo. Quand tu joues deux matchs par semaine, ce n'est pas facile. Mais je crois que les joueurs ont, au moins, bien fait ça. Mais on a vu les deux buts, et d'autres occasions: ce sont des fautes individuelles et à mon avis, cela n'a rien à voir avec le système."

Reste qu’après cet accroc, Lyon se retrouve 12e du classement (avec un match en moins). En difficulté dans la course à l’Europe. "Ce n’est pas bien. On ne doit pas être là, reconnaît Bosz. Normalement, tu gagnes un match comme ça. Quand on regarde les 90 minutes, on doit gagner. Mais on ne l’a pas fait et on est dixièmes."