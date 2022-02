OL: "Peut-être à l'avenir, un jour", Ndombele ne ferme pas la porte au PSG

Prêté par Tottenham à Lyon pour les six prochains mois, le milieu français Tanguy Ndombele est sûr d'avoir fait le bon choix en retournant dans le Rhône, la porte étant fermée chez les Spurs. Dans un entretien à Téléfoot, il a aussi évoqué son non-transfert au PSG.

Un grand bol d'air frais et de la confiance. Voici ce qu'est venu chercher Tanguy Ndombele à Lyon pour les six prochains mois. Prêté par Tottenham, l'international français estime avoir pris la bonne décision. "J'avais besoin de sentir autre chose. Il me fallait de l'oxygène. A Tottenham, j'allais rester à la cave. Venir à Lyon c'est un risque, je suis parti par la grande porte ici. Si tu te loupes, c'est ça que les gens vont retenir. Mais à ce moment-là de ma carrière, c'est le meilleur choix pour moi ! Aujourd'hui mon objectif c'est de reprendre goût au foot. Quand tu ne joues pas beaucoup, quand tu n'apprécies pas le jeu qu'il y a, tu perds goût au football", a confié le milieu lyonnais dans une interview à Téléfoot.

Des discussions avec Paris

Pourtant, Lyon n'était pas le premier club évoqué comme point de chute pour Ndombele, le Paris Saint-Germain s'étant positionné. "J'étais associé à Paris, il y a eu des discussions. Entre les discussions et l'acte, il y a du chemin. C'était compliqué pour un échange. Il me l'ont fait comprendre au bout d'un moment. J'ai écouté et je respecte leur décision. Je ne pouvais pas faire autrement. Peut-être que je ne devais pas y aller, que c'est le destin. Après, peut-être à l'avenir, un jour, je ne sais pas. Aujourd'hui je suis revenu à Lyon et je suis très content d'être là !", souligne le Français.

Tanguy Ndombele a disputé ses premières minutes depuis son retour face à Monaco, ce samedi (2-0). Entré à la pause à la place de Thiago Mendes alors que le score était déjà en défaveur des Lyonnais, le milieu a tenté d'apporter son impact physique aux côtés de Maxence Caqueret, mais n'a pu éviter le naufrage collectif de son équipe, qui voit le top 4 s'éloigner.